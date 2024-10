Arzobispo pide a Donald Trump que se disculpe por comentarios ofensivos de comediante

El arzobispo de San Juan, Monseñor Roberto González Nieves, solicitó a Donald Trump una disculpa por los comentarios realizados contra Puerto Rico por el comediante Tony Hinchcliffe durante su mitin en Nueva York.

El comediante dijo durante el mitin: “Están pasando muchas cosas, como, no sé si lo sabes, pero hay literalmente una isla flotante de basura en medio del océano en este momento. Sí. Creo que se llama Puerto Rico”.

En una carta dirigida al candidato a la Presidencia de los Estados Unidos, el arzobispo dijo sentirse “consternado y horrorizado” por los comentarios del comediante.

“Disfruto de un buen chiste. Sin embargo, el humor tiene sus límites. No debe insultar ni denigrar la dignidad y el carácter sagrado de las personas. Los comentarios de Hinchcliffe no solo provocan risas siniestras, sino odios. Este tipo de comentarios no tienen cabida en una sociedad fundada en “libertad y justicia para todos”, expresó el arzobispo.

Continuó: “Los comentarios de Hinchcliffe no promueven un clima de igualdad, fraternidad y buena voluntad entre y para todas las mujeres y hombres de todas las razas, colores y formas de vida que es la base del sueño americano. Esta clase de comentarios no deberían formar parte del discurso político de una sociedad civilizada.

“Le hago un llamado respetuoso para que aclare que estos comentarios no reflejan de alguna manera sus puntos de vista personales o políticos. No basta con que su campaña se disculpe por estos comentarios. Es importante que usted mismo se disculpe por estos comentarios”, concluyó.

El comediante Hinchcliffe aseguró que el “chiste” que realizó en un evento de campaña del candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, donde llamó basura a Puerto Rico fue sacado de contexto y aseguró que quienes lo critican “no tienen sentido del humor”.

Las expresiones las realizó en la red social X (antes conocida como Twitter) donde criticó al candidato a la vicepresidencia de los Estados Unidos, Tim Walz y a la congresista puertorriqueña Alexandria Ocasio Cortez por sacar de su tiempo para analizar lo que reiteró es un “chiste” de su parte.

“Esta gente no tiene sentido del humor. Es una locura que un candidato a vicepresidente se tome tiempo de su “apretada agenda” para analizar un chiste sacado de contexto para que parezca racista. Me encanta Puerto Rico y voy de vacaciones allí. Me burlé de todos... mira todo el programa. Soy comediante, Tim... tal vez sea hora de cambiarte el tampón”, expresó Hinchcliffe.