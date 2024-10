Sindicato de Trabajadores decreta paro de 24 horas en la UPR

El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico (UPR), confirmó que comenzarán un paro de 24 horas en la institución educativa, para denunciar que la administración central no ha cumplido con los puntos acordados para cumplir con el convenio colectivo.

Según explicó David Muños, presidente del Sindicato de Trabajadores de la UPR, el paro comenzará desde este miércoles y se extenderá por 24 horas.

“No tenemos otra alternativa que volver a los portones de la administración central dado a que una y otra vez el Dr. Ferrao la ha fallado a los trabajadores del sindicato mediante el engaño sistemático al incumplir y dilatar deliberamente todos los acuerdos , decisiones de arbitraje e incluso decisiones de los tribunales , todas las cuales han favorecido al sindicato. Evidentemente, la administración solo reacciona a mecanismos de presión por lo cual por espacio de 24 horas pararemos y de no lograr una respuesta satisfactoria ampliaremos nuestras acciones en tiempo y en todos los recintos del sistema universatario”, indicó el presidente del sindicato.

Según denunció el sindicato a través de una declaración escrita, entre los aspectos acordados el pasado 3 de septiembre, se encuentran el aumento de salario a $10.50 la hora que sería efectivo de inmediato y retroactivo al 1ro de julio del 2024, un pago único de $ 3,500 en diciembre de este año, el nombramiento permamente de decenas de trabajadores de los cuales solamente se han nombrado 27 y la restitución del plan médico del sindicato, efectivo al 1ro. de diciembre del presente.

“A modo de ejemplo, la administración ahora indica que no puede restituir efectivo al 1ro. de diciembre , el plan médico a los trabajadores del sindicato porque tendría que abrir el proceso a subasta aspecto que ya estaba superado. Por otra parte, al día de hoy no han puesto en función el salario de $ 10.50 la hora por razones que aún desconocemos, pues dicho aumento que se supone se atendiera inmediatamente, se resolvió como una medida intermedia en tanto la Junta de Control Fiscal aprobaba el Plan de Clasificación y Retribución de la Universidad. Por otra parte, vemos una tendencia a dilatar el pago único de $ 3,500 como resuelto en la estipulación, pues la administración aún no ha podido certificar que tienen los fondos propios. Para los trabajadores es crucial que el proceso se atienda con la responsabilidad que amerita sobretodo si tomamos en cuenta que pronto comienza el receso navideño”, explicó Muñoz.

Ante esto, el sindicato exhortó a la administración a exponer con precisión las acciones dirigidas a cumplir con lo estipulado en septiembre en aras de evitar un nuevo conflicto laboral en el sistema a poco menos de un mes para el fin del semestre.