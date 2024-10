Presidenta CEE no ve ilegalidad en entrega masiva de sobres con papeletas al correo

La presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera, afirmó que el Código Electoral de Puerto Rico no establece que el elector deba llevar personalmente el sobre de sus papeletas al correo postal cuando ejerce el voto adelantado.

Las expresiones de la funcionaria surgieron ante la denuncia del comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte de que se entregaron 400 sobres de electores de Lares y 137 de Cataño en dos correos de Hato Rey. Las entregas las hizo una persona en ambos casos.

PUBLICIDAD

Rivera Padilla relató que ya tuvo comunicación con oficiales del Correo Postal de Estados Unidos que le informaron que no encontraron ilegalidad en las entregas masivas de los sobres. “En (el caso del correo de) Plaza Las Américas se hizo una investigación. Identificaron que no hay ilegalidad en ese proceso”, detalló la jueza en entrevista televisada (WAPA TV). Agregó que le explicaron que no hay ilegalidad en cuanto al manejo de piezas que se llevan al correo por una misma persona.

Aunque hoy el asunto se discutirá en reunión de comisión, Rivera Padilla anticipó que tampoco ve una violación al Código Electoral.

“El elector votó porque lo está devolviendo a la CEE a través del correo postal. No hay un estatuto que diga que tiene que ser el elector el que lleve el sobre al correo”, dijo la presidenta alterna.

Al momento, los sobres en controversia no han sido arrestados, según dijo la funcionaria en otra entrevista televisiva (Telemundo).

Casi 200 mil personas solicitaron el sufragio adelantado, entre las modalidades de voto por correo y voto ausente.

PUBLICIDAD

Querellas

De otra parte, Padilla Rivera dijo que al momento la querella que radicó la abogada, Mayra López Mulero, no ha sido atendida por el pleno de la comisión. López Mulero se querelló el 13 de septiembre por la divulgación de su información electoral en un chat de WhatsApp del Partido Nuevo Progresista (PNP). “Está pendiente de llevarla al pleno de la comisión”, respondió la presidenta alterna a preguntas de periodistas.

Mientras que, en el caso de la querella sobre una égida en Miramar, Padilla Rivera informó que el asunto se atendió en el pleno de la comisión y se revirtió al comité de querellas. Este caso surgió cuando personal de campaña del alcalde de San Juan, Miguel Romero acudió a una égida para tomar información confidencial de residentes con el fin de crearles un perfil en el Registro Electoral Electrónico y solicitarles el voto adelantado.