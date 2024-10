Denuncian que fallas en configuración de máquinas electorales atrasan conteo de votos

El comisionado del Proyecto Dignidad (PD), Juan Manuel Frontera Suau, manifestó preocupación sobre las recientes fallas en la configuración de las máquinas electorales de Dominion, que han afectado el proceso de calibración de las pruebas de lógica y precisión.

“Dominion ha tenido una serie de fallas en el proceso”, afirmó Frontera a Metro Puerto Rico, y explicó que inicialmente hubo un error en la configuración de la papeleta presidencial, que no adjudicaba correctamente los votos mal marcados. Este error provocó la paralización de las pruebas de adjudicación.

PUBLICIDAD

Posteriormente, se identificó un segundo problema en la configuración de la papeleta municipal, lo que volvió a atrasar el proceso. Frontera indicó que, tras las correcciones, más de 1,500 de las 4,600 máquinas necesarias han completado las pruebas, con un plazo fijado para que estén listas el 31 de octubre.

Sobre el conteo del voto adelantado, Frontera mencionó que seis de las máquinas que contarán los votos han pasado las pruebas, pero también sufrieron atrasos por errores similares. A medida que avanzan los días previos a las elecciones, el comisionado enfatizó que la comisión tiene un compromiso de garantizar que las máquinas funcionen correctamente, con la necesidad de validar el proceso de votación, especialmente en el caso del voto por correo.

Por su parte, el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges, confirmó que las máquinas de votación han sido calibradas y están listas para su uso en las próximas elecciones. Sin embargo, persiste la controversia en torno al conteo de los votos de las papeletas adelantadas, que aún no se han comenzado a contar.

Vega Borges destacó que, tras una reunión con representantes del Correo Postal, se determinó que no hay ninguna ilegalidad en el depósito de sobres por una persona en el correo.

“El correo no tiene la obligación de realizar investigaciones sobre este asunto, ya que no observan irregularidades”, señaló. Esto ha llevado a que partidos minoritarios, como Proyecto Dignidad y el Partido Independentista, se opongan a contar esos votos, argumentando que la cantidad depositada por un solo ciudadano es considerable. Sin embargo, el comisionado indicó que la ley electoral no prohíbe este tipo de entregas.

PUBLICIDAD

A pesar de que el conteo de las papeletas adelantadas debió comenzar el 11 de octubre, hasta el momento no se ha llevado a cabo. Vega Borges afirmó que el retraso se debe a las objeciones de los partidos minoritarios, que han alegado fraude en el proceso, lo que ha complicado el avance del conteo. “Ellos quieren evitar que se cuenten estos votos, especialmente porque el 80% favorece al Partido Nuevo Progresista”, agregó.

Mientras, el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte, aseguró que las máquinas de votación están en proceso de calibración y que se han recibido cerca de 90,000 sobres para el conteo de votos. Aponte informó que, hasta el momento, no se han detectado problemas con la calibración de las máquinas de colegio que han sido trabajadas. Además, confirmó que ocho de las 20 máquinas de tipo “multimachine” ya están listas para su uso.

Puede ver la entrevista con el comisionado electoral del Proyecto Dignidad Juan Frontera Suau aquí: