Presidente del Partido Republicano en Puerto Rico se expresa ante los comentarios del comediante Tony Hinchcliffe

El presidente del Partido Republicano en Puerto Rico, Ángel Cintrón, expresó su opinión en descontento con los insultos que realizó el comediante Tony Hinchcliffe hacia Puerto Rico durante un mitin del expresidente y candidato a la reelección por el Partido Republicano, Donald Trump en el Madison Square Garden en Nueva York.

“Las expresiones del comediante @tonyjinchcliffe son desgraciadas, ignorantes y totalmente repudiables. Un pobre intento de comedia que, al igual que fue contundentemente rechazadas por el público asistente a ese evento, merecen el repudio de todos. No hay espacio para comentarios absurdos y racistas como ese”, comentó Cintrón.

“No representan los valores conservadores del republicanismo en ningún lugar de nuestra Nación, que tiene 3 millones de ciudadanos americanos en nuestra Isla y casi 6 millones viviendo en todos los Estados de la Unión. Seamos republicanos o demócratas, somos Ciudadanos Americanos y Boricuas orgullosos de nuestras raíces y aportaciones incalculables a la democracia americana por más de cien años”, concluyó el licenciado Cintrón, presidente del Partido Republicano en Puerto Rico”, añadió el presidente del comité.

Estas declaraciones se produjeron, tras el comentario realizado por el comediante y que lee en inglés:

“There’s a lot going on. I don’t know if you know this but there’s literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. I think it’s called Puerto Rico”.

La reacción del público tras los comentarios del comediante fue mixta, por lo que el comediante continuó diciendo: “Ok, llegaremos ahí, miren normalmente no sigo el himno nacional”.

El Madison Square Garden estaba atestado, con casi 20 mil seguidores de Trump. Allí, el comediante también hizo chistes de insulto sobre los latinos. “A estos latinos les encanta hacer bebés, no hay forma de sacarlos, se corren adentro, tal como lo hacen en nuestro país:, dijo en otro momento.