Juan Dalmau reaparece en campaña y denuncia irregularidades electorales

El candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y la Alianza de País con el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Juan Dalmau Ramírez, regresó este domingo a la escena política en una actividad en el residencial Luis Lloréns Torres de San Juan, tras ausentarse por la condición de salud de su esposa, la licenciada Griselle Morales Rodríguez.

Dalmau abordó temas políticos y expresó su preocupación por posibles irregularidades en el proceso electoral. “Vamos a ver un Partido Nuevo Progresista con ataques como han hecho con falsificaciones y mentiras. Yo estoy enfocado y lo más importante es hablar directamente al país. Los que quieren cambio, los que quieran un gobierno limpio y honesto, que no se roben los fondos federales, tienen la alternativa de defensa del país que está representada por el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista”, manifestó.

El candidato expresó inquietud por las situaciones recientes en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), especialmente relacionadas con el voto adelantado. “Me preocupa principalmente lo que son las rutas del voto adelantado y en eso Victoria Ciudadana y el Partido Independentista estamos colaborando para tener a nuestros funcionarios en las rutas con respecto a lo que se está haciendo”, indicó.

Mencionó denuncias sobre sobres recibidos en oficinas de correo que podrían indicar irregularidades. “Anoche hubo una reunión de los comisionados con la presidenta [de la CEE], exigiendo que se haga una investigación sobre unos sobres que se recibieron en dos oficinas de correo para que esos sobres se arresten y se investiguen, porque una persona presentó varios, con una cierta cantidad de sobres, cosa que es contrario al protocolo de la comisión”, explicó.

Al ser consultado sobre su reintegración a la campaña, el candidato indicó que deberá manejar sus compromisos día a día debido a la salud de su esposa. “Nos ocurrió algo inesperado, esta pasada semana le encontraron un coágulo en una de las piernas y tuvo que ser intervenida inmediatamente, cosa que no estaba contemplada como parte de lo que era el sangrado cerebral que había tenido. Es algo que yo tengo que manejar día a día, pero estaré en donde tenga que estar mientras ella continúe como está en estos momentos, que es estable”, explicó.

Dalmau destacó la importancia de su participación en la actividad en Lloréns Torres. “Yo estaba deseoso de comenzar… ya en estos días me permitió que pueda participar en esta actividad y entonces ahora día a día iré viniendo de acuerdo a las responsabilidades, lo que yo pueda integrarme en este proceso de campaña, pero también tomando en cuenta que en algún momento, durante esta semana, ella tiene otra intervención”, detalló.

Además, hizo un llamado a la ciudadanía para que participen como funcionarios de colegio y vigilen el proceso electoral. “El precio de la democracia es la eterna vigilancia… mi llamado es a que toda aquella persona que pueda hacerse disponible como funcionario y funcionaria de colegio, para velar los votos en las mesas y participar de esas rutas en las casas, para que se valide el voto como se diga, no importa por quién, pero que se valide tal cual se eligió”, enfatizó.

Al ser cuestionado sobre la ausencia de Jenniffer González en los debates, Dalmau señaló que ella deberá explicar sus motivaciones. “Francamente yo no he podido hacer análisis, como saben la razón por la cual yo no pude participar es una razón muy particular por la condición de salud de mi esposa. Ella tendrá que responder cuáles fueron sus motivaciones”, dijo.

Sobre el reciente endoso de las congresistas Nydia Margarita Velázquez Serrano y Alexandria Ocasio Cortés a la Alianza de País, Dalmau aclaró que se trata de un apoyo al proyecto político y no está relacionado con definiciones de estatus político. “Yo acepto el endoso con humildad y mucha responsabilidad. Es un endoso a la Alianza como proyecto político, para poder darle un gobierno honesto y limpio al país. Nada tiene que ver con una definición de estatus”, puntualizó.

Con las elecciones generales programadas para el próximo 5 de noviembre, Dalmau Ramírez enfatizó la necesidad de un gobierno honesto y transparente. “Nuestro compromiso es de venir a limpiar la casa”, afirmó.