Ya se está votando a domicilio y por correo postal

Las juntas de voto a domicilio salieron ayer y comenzaron a tomar esa modalidad de voto adelantado, mientras la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) había recibido ayer en la mañana sobre 33 mil sobres de voto adelantado por correo.

El comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, Aníbal Vega Borges, indicó que ayer mismo esperaban poder iniciar el conteo de los votos adelantados por correo, proceso que se atrasó por trabajos de Dominion con sus máquinas.

La divulgación del voto adelantado comenzará el día de las elecciones, una vez cierren los colegios a las 5:00 p.m. El proceso de conteo de los votos a domicilio se realizará en los últimos días previos a las elecciones en cada precinto, en lugar de centralizarlo en San Juan, como parte de las medidas para agilizar el proceso. Vega Borges detalló que se había recibido un total de 33,236 sobres de voto adelantado y 1,961 de voto ausente, de los cuales 21 sobres carecen de identificación del elector, lo que podría complicar su verificación. Sobre el conteo de esos votos, el comisionado dijo que “esperamos que comience eso a la mayor brevedad del día de hoy”.

“Ha habido un atraso de la compañía Dominion al entregar los archivos a la Comisión, y por eso no se ha comenzado a contar. Aún se está trabajando en las máquinas de escrutinio, y el proceso no podrá iniciar hasta que las 15 máquinas principales estén preparadas”, explicó, por su parte, el comisionado electoral de Partido Independentista Puertorriqueño, Roberto Iván Aponte. Las pruebas de lógica y precisión, que debieron realizarse el pasado 11 de octubre, no se completaron a tiempo.

Por otra parte, el comisionado electoral alterno del Partido Popular Democrático, Gerardo Cruz, señaló vulnerabilidades en el voto adelantado por correo, al cual calificó como el mecanismo más susceptible a manipulaciones dentro del proceso electoral.

“Es el único sistema donde un elector no es visible cuando lo solicita, cuando se le aprueba, cuando se le envía la papeleta y cuando emite el voto. Todo ocurre sin que haya una supervisión directa”, sostuvo Cruz en entrevista radial.

Mientras tanto, los comisionados se reunirían ayer para atender varias querellas, como la relacionada a propaganda recibida por un elector en un sobre de voto adelantado.