Mudan la oficina del Seguro Social en San Juan

La oficina del Seguro Social de San Juan reabrió en una nueva dirección que es el 654 de la Avenida Luis Muñoz Rivera en San Juan. El horario de la oficina es de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

En un comunicado de prensa se informó que los clientes pueden continuar comunicándose por teléfono con el personal de la oficina del Seguro Social de San Juan al (866) 270-0406.

Al mismo tiempo, se hizo un llamado al uso del portal digital. “La mayoría de los servicios del Seguro Social no requieren una visita a nuestras oficinas. Muchos servicios del Seguro Social están convenientemente disponibles por internet en www.segurosocial.gov o llamando al teléfono libre de costo 1-800-772-1213. Las personas sordas o con dificultades auditivas pueden llamar al número TTY del Seguro Social, 1-800-325-0778″, lee el comunicado.

Para acceder los servicios del Seguro Social por internet debe crear una cuenta de my Social Security. Las personas pueden crear su cuenta my Social Security, un servicio personalizado en línea, en www.socialsecurity.gov/myaccount. Si ya reciben beneficios del Seguro Social, pueden iniciar o actualizar su información para depósito directo por internet, solicitar un reemplazo del formulario SSA-1099 y, si necesitan evidencia de sus beneficios, pueden imprimir o descargar su carta de verificación de beneficios actuales. Las personas que aún no reciben beneficios pueden utilizar su cuenta en internet para obtener la Declaración de Seguro Social personalizada, que proporciona información sobre sus ingresos de trabajo acreditados, así como estimados de sus beneficios futuros. El portal también incluye una calculadora de jubilación y enlaces a información sobre otros servicios en línea.

La agencia recuerda y exhorta a las personas que pueden acceder sus servicios por internet en www.segurosocial.gov, llamar por teléfono y programar citas con anticipación cuando sea posible, en lugar de presentarse sin una cita. Las citas telefónicas pueden ahorrarle a la gente un viaje a una oficina ocupada.

“Los visitantes sin citas pueden encontrar demoras y esperas más prolongadas en las oficinas. Tenga en cuenta que las oficinas del Seguro Social tienden a estar más ocupadas a primera hora de la mañana, a principios de la semana y durante la primera parte del mes, por lo que es posible que las personas deseen planificar visitas en otros momentos”, añade el comunicado.

¿Necesita una tarjeta de Número de Seguro Social?

Tenga en cuenta que, en muchas situaciones, las personas solo necesitan su número y no la tarjeta. Si necesitan una tarjeta, pueden comenzar el trámite por internet. Las personas pueden visitar www.socialsecurity.gov/ssnumber para enviar una solicitud de duplicado de tarjeta de Seguro Social, iniciar una solicitud para actualizar información de su tarjeta o solicitar un número de Seguro Social por primera vez. Las personas pueden ahorrar mucho tiempo durante su visita a la oficina si comenzaron este proceso en línea.

¿Quiere solicitar los beneficios?

Las personas pueden solicitar en línea la mayoría de los beneficios. En muchos casos, no hay formularios para firmar. La agencia revisará la solicitud y se comunicará con usted si tiene preguntas o si necesita más información. Visite www.socialsecurity.gov/onlineservices para solicitar beneficios de retiro, incapacidad o Medicare.

¿Necesita evidencias de beneficios, desea verificar el estado de una solicitud o apelación, o tiene curiosidad por saber qué más pueden hacer las personas por internet?

Visite hoy www.socialsecurity.gov/myaccount o www.socialsecurity.gov/onlineservices