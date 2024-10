Harris: elogios a Hitler “evidencian quién es Trump”

Kamala Harris dijo el miércoles que los comentarios de elogio a Adolf Hitler que supuestamente hizo Donald Trump a su jefe de gabinete más antiguo, John Kelly, ofrecen una ventana a quién “es realmente” el expresidente y el tipo de comandante en jefe que sería.

En entrevistas con The New York Times y The Atlantic publicadas el martes, Kelly advirtió que el candidato republicano cumple con la definición de fascista y que mientras estuvo en el cargo sugirió que el líder nazi “hizo algunas cosas buenas”.

Harris, la vicepresidenta y candidata demócrata, repitió sus advertencias cada vez más graves sobre la aptitud mental de Trump y sus intenciones para la presidencia.

“Esta es una ventana a quién es realmente Donald Trump, de la gente que lo conoce mejor, de la gente que ha trabajado con él codo a codo en la Oficina Oval y en la Sala de Situaciones”, dijo Harris a los periodistas fuera de la residencia del vicepresidente en Washington.

Los comentarios de Kelly, el general retirado de la Marina que trabajó para Trump en la Casa Blanca de 2017 a 2019, se basaron en advertencias anteriores de ex altos funcionarios de Trump mientras las elecciones entran en sus últimas dos semanas.

Kelly ha criticado a Trump durante mucho tiempo y anteriormente lo acusó de llamar “tontos” y “perdedores” a los veteranos muertos en combate. Sus nuevas advertencias surgieron mientras Trump busca un segundo mandato prometiendo expandir dramáticamente su uso del ejército en el país y sugiriendo que usaría la fuerza para perseguir a los estadounidenses que considera “enemigos desde adentro”.

“Comentó más de una vez que ‘sabes, Hitler también hizo algunas cosas buenas”, recordó Kelly al Times. Kelly dijo que generalmente acallaba la conversación diciendo que “nada de lo que (Hitler) hizo se podría argumentar (que) fue bueno”, pero que Trump ocasionalmente volvía a sacar el tema.

En su entrevista con The Atlantic, Kelly recordó que cuando Trump planteó la idea de necesitar “generales alemanes”, Kelly le preguntó si se refería a “los generales de Bismarck”, refiriéndose a Otto von Bismarck, el canciller que supervisó la unificación de Alemania. “Seguramente no puedes referirte a los generales de Hitler”, recordó Kelly que le preguntó a Trump. A lo que el ex presidente respondió: “Sí, sí, los generales de Hitler”.