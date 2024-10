Bajan solicitudes de ayuda por desempleo en EEUU

El número de estadounidenses que solicitaron ayuda por desempleo disminuyó la semana pasada, si bien el total de aquellos que reciben el beneficio subió a su nivel más alto en cerca de tres años.

El Departamento del Trabajo de Estados Unidos reportó el jueves que las solicitudes cayeron en 15,000, a 227,000 para la semana que concluyó el 19 de octubre. Esa está por debajo de los 241,000 que los analistas pronosticaron.

Las solicitudes semanales de ayuda por desempleo son consideradas un reflejo de los despidos en Estados Unidos.

Las solicitudes continuas, el número total de estadounidenses que reciben beneficios por desempleo, aumentaron en 28,000 a 1.9 millones durante la semana del 12 de octubre. Es la mayor cantidad desde el 13 de noviembre de 2021.

El nivel creciente de solicitudes continuas sugiere que a algunos de quienes reciben la ayuda les resulta más difícil conseguir nuevos empleos. Eso podría significar que la demanda de trabajadores está disminuyendo, incluso cuando la economía se mantiene fuerte.

Aún así, el promedio de cuatro semanas de solicitudes continuas es tan alto como lo fue en verano, y no es terriblemente preocupante todavía, de acuerdo con los analistas.

“El nivel de solicitudes continuas también está aumentando, una señal no demasiado alarmante de una economía en desaceleración, pero no hay señales de un desplome en el empleo o un aumento de los despidos”, escribieron los economistas de High Frequency Economics en una nota a sus clientes. “El mercado laboral se está debilitando pero no implosionando”.

En respuesta al debilitamiento de los datos de empleo y la caída de los precios al consumidor, la Reserva Federal recortó su tasa de interés de referencia en medio punto porcentual el mes pasado, en un momento en que el banco central cambiaba su enfoque de controlar la inflación a apoyar el mercado laboral. La Fed intenta lograr un inusual “aterrizaje suave”, mediante el cual reduce la inflación sin llevar a la economía a una recesión.