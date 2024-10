Ana Irma Rivera Lassén sobre plebiscito criollo: “Eso no va para ningún lado”

“Eso no tiene ningún efecto en el Congreso”.

Con estas palabras la candidata a comisionada residente en Washington D.C. por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en alianza con el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Ana Irma Rivera Lassén, descartó mover los resultados de la consulta plebiscitaria criolla que se efectuará en Puerto Rico durante las elecciones, de resultar electa.

“Yo no la llamo ni consulta. Es otra encuesta de popularidad amañada, mal hecha y que realmente su intención es atraer gente a votar. Eso no tiene ningún impacto en el Congreso. Nadie le va a hacer caso en el Congreso. Igual que no le han hecho caso a ninguna de las anteriores. Es una falta de respeto al pueblo de Puerto Rico y una pérdida de dinero”, dijo la actual senadora en entrevista Punto por Punto con Metro Puerto Rico.

O sea, que si usted es electa comisionada residente y gana la estadidad, ¿no lo va a impulsar?

—Eso no se va para ningún lado. No importa quién esté allí, nadie en el Congreso le va a hacer caso a los resultados de esa encuesta.

Precisamente sobre el tema del estatus, Rivera Lassén cuestionó a su contrincante del Partido Popular Democrático (PPD), Pablo José Hernández. A juicio de Rivera Lassén, el candidato popular está en el pasado por plantear que el Estado Libre Asociado (ELA) no es una colonia. “Alguien le tiene que mandar el manual de Naciones Unidas. Las Naciones Unidas sacaron a Puerto Rico de la lista de colonias porque Estados Unidos le hizo creer que no estaba ya en la cláusula territorial. Pero Puerto Rico está en la cláusula territorial y ya las Naciones Unidas se han movido en esa dirección. Hasta el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha reconocido que sobre Puerto Rico hay que empezar a trabajar el tema de los casos insulares, que son los casos que ratifican que Puerto Rico sigue siendo la colonia […] Naciones Unidas tiene que reconocer que Puerto Rico todavía no es un país que ha alcanzado un nivel de autonomía, ya sea independencia, estadidad o libre asociación, que son las fórmulas que las Naciones Unidas reconocen y Puerto Rico no tiene ninguna de esas tres. Así que, Pablo José le falta reconocer que Puerto Rico, después del ‘52, siguió estando bajo la cláusula territorial. El puesto de comisionado residente es un puesto que está en la Ley de Relaciones federal de Estados Unidos con Puerto Rico desde que llegaron americanos. O sea, ese puesto no cambió con el ELA. Si no cambió con el ELA es porque el ELA no cambiaba nada de la relación política con Estados Unidos”, planteó Rivera Lassén.

En otros temas, la también coordinadora general del MVC celebró el endoso que recibió la alianza que tienen con el PIP por parte de las congresistas puertorriqueñas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez. Reveló que hace ya un tiempo Velázquez se ha distanciado del PPD por su postura de que el ELA es territorial.

Mientras que, de Ocasio-Cortez y la caracterización que recibió como socialista, Rivera Lassén planteó que los ataques de los populares son contradictorios. “Alexandra Ocasio-Cortez tiene una plataforma de justicia social, justicia económica, que se parece mucho a lo que está diciendo (Kamala) Harris. Entonces, tú ves, por ejemplo, que se identifican como demócratas en Puerto Rico, que van a las convenciones, aplauden como focas […] Pero vienen aquí y entonces se alejan de ese discurso y resulta que quien diga eso lo tachan de comunismo o socialista, que eso es un estereotipo para sembrar el miedo”, argumentó la candidata del MVC.

Se ha planteado que el candidato del PPD Pablo José Hernández salió triunfante de los debates. ¿Qué le parecen esos análisis?

—Esos formatos que son formatos difíciles. Yo tengo que decir que en muchas ocasiones pienso que es más un espectáculo, más que un debate, y eso es incómodo para una persona como yo. Es una situación incómoda. Yo no juego el juego del espectáculo. Yo lo que hago es que me acomodo dentro de ese formato lo más posible para que la gente entienda el mensaje de una manera seria, aunque necesariamente el formato no sea el más adecuado para usar la palabra ‘debate’. Pablo José (Hernández) creo que su mensaje era tratar de hacer quedar en ridículo al compañero (William) Villafañe. Si eso lo hace el mejor candidato, pues yo lo dudo. Yo creo que la mejor candidata es la que ofrezca alternativas al país. Yo veo a Pablo José como una persona joven que se quedó en el pasado […] Y compañero Villafañe, pues en muchos sentidos es el presente de la corrupción y de todas estas administraciones que nos han llevado a la debacle que tenemos.

En redes sociales se plantea una dupla “orgánica” de Juan Dalmau y Pablo José Hernández. ¿Qué responde a quienes plantean eso?

—Esa es la dupla de la desesperación en la mente de los que quieren a toda costa salvar el tema del ELA. Yo les agradezco que quieran endosar al compañero de un modo que es el cambio en todo sentido de la administración, desde la gobernanza de Puerto Rico. Y además, tiene un compromiso con echar a correr conmigo también en la comisaría residente, un verdadero proceso de descolonización informado y vinculante. El querer meter ahí a Pablo José es realmente poner un ancla en el posible debate en el caso del tema de estatus.

La hemos escuchado hablar de seguir el dinero y proveer transparencia. ¿Diría que esa es su propuesta principal al cargo de comisionada residente, utilizar bien los fondos federales?

—Yo creo que esa es mi propuesta principal y lo he estado diciendo porque la mayoría de la gente ve este puesto de comisionada residente como uno de traer dinero a Puerto Rico de fondos federales. Muchos de los fondos federales se hacen con una fórmula, otros hay que promoverlos […] Lo importante es que, cuando los fondos se otorgan, los fondos se otorgan con unos propósitos […] Yo creo que una de las maneras de hacer que esto sea más efectivo es el asunto de la transparencia. Es seguirlo a fondo, que la gente sepa cuánto se dio, para qué se dio, a quién se le asignó, el tiempo que tiene para su uso, dónde se supone que se use y cuánto es que se supone que se termine de usar en Puerto Rico. Esto es como una especie de embudo. En el medio se meten los contratistas, las personas que están pendientes de usar ese dinero para su lucro personal. Yo creo que eso no es justo y que la gente de Puerto Rico necesita saber la verdad para poder saber el tema de la corrupción en Puerto Rico con el uso de fondos federales. A ver si dejamos de acumular secretarios de Educación corruptos.

¿Cómo se puede atender el asunto de la disparidad sin entrar en el tema del estatus?

—Puerto Rico necesita algunos de estos fondos en bloque, otros no se pueden, pero sí se puede hacer que Puerto Rico los utilice de mejor manera. Si no se cambia el enfoque del uso del dinero, entonces esa disparidad que tú estás diciendo se va a hacer más amplia porque eso requiere que Puerto Rico tenga en la gobernanza todo lo necesario para aquellas personas que necesitan.

En este cuatrienio, se habló muchísimo de la transición del PAN al SNAP. ¿Usted ve ambiente el próximo cuatrienio?

—Necesitamos que Puerto Rico acabe de poner en acción una mejor organización de la gobernanza nuestra. Esa es la excusa para que Puerto Rico no tenga el mismo acceso. Yo creo que eso no es una buena excusa. Estados Unidos debe invertir en Puerto Rico, en términos de equidad social. Es su responsabilidad y yo lo miro desde ahí. Yo no voy de rodillas a pedir fondos […] Puerto Rico tiene derecho. Estados Unidos tiene un deber moral sobre Puerto Rico y Puerto Rico tiene el deber de organizarse como país para seguir adelante en términos de desarrollo económico sostenible. En el SNAP hay un asunto, que es muy importante y que cuando yo esté en el Congreso pienso hacer, y es que hay una parte que tiene que ver con dónde podemos hacer que se abra la posibilidad de que nuestros medianos y pequeños agricultores tengan la oportunidad de vender sus productos y eso sería una inyección también al desarrollo económico en Puerto Rico. No solamente para estas personas que son agricultores, sino también para que se consuman los productos de Puerto Rico.

Lo mismo con el SSI (Seguro Social Suplementario). ¿Habrá el ambiente para incluir a Puerto Rico?

—El ambiente hay que hacerlo a base de un discurso que no sea el del chantaje del estatus […] Lo que se ha decidido es que, como Puerto Rico no paga fondos federales, esa parte adicional es discrecional, supuestamente porque lo pagan los fondos de los contribuyentes en Estados Unidos. Pero yo creo que Estados Unidos tiene que ver que eso es invertir en Puerto Rico, igual que invierte en montones de otros sitios, invertir en darle la oportunidad al pueblo de Puerto Rico a seguir avanzando, un desarrollo económico sostenible, en salir de los temas de dependencia incluso de los fondos federales […] Esa lucha hay que seguirla dando, yo estoy comprometida.