¿Jenniffer González participará del próximo debate de los candidatos a la gobernación?

La candidata por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón, habría confirmado su participación en dos eventos políticos, uno en Villaba y otro en Coamo, precisamente el día en que se realizará el último debate de los candidatos a la gobernación de Telemundo.

Según publicaron en redes sociales los candidatos a la alcaldía por el PNP en Villalba y Coamo, González Colón estaría con ellos desde las 4:00 y pasada las 6:30 de la tarde. El debate de candidatos a la gobernación está pautado para las 6:00 de la tarde.

Al momento de esta redacción, González Colón no ha cancelado su participación en el debate. Tampoco los candidatos por el el Partido Popular Democrático (PPD), Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y Proyecto Dignidad (PD).

Más temprano, el candidato a la gobernación por el PPD, Jesús Manuel Ortiz González confirmó que los directivos del equipo de campaña de González Colón decidieron no participar del debate de TeleOnce si el aspirante del PIP, Juan Dalmau Ramírez, no comparecía por la situación de salud de su esposa, Griselle Morales.

“Sí, eso es correcto. Su equipo de campaña, luego de la notificación, planteó que ellos no estaban disponibles para hacerlo si no estaban los cuatro candidatos. Nosotros dijimos que estábamos disponibles. Sabíamos que era una posibilidad, aunque la campaña del licenciado Dalmau había planteado que la campaña no se suspendía, sino que él no iba a participar de algunas actividades. Cuando se acordó el cambio de fecha y se planteó que era una posibilidad que todavía la situación de salud de Griselle estuviese delicada y que eso provocaba que quizás él no iba a poder participar, pero que en ese caso seguía hacia adelante la celebración del debate”, dijo Ortiz González en entrevista radial (Radio Isla).

“Y la realidad es que cuando se notificó ayer que no iba a participar, pues Jenniffer González y su equipo plantearon que ella no iba a participar. Y yo creo que eso al final también se dio o tuvo que ver en la cancelación del debate. Eso el canal lo dirá, pero en nuestro caso yo estaba disponible para continuar y lo estoy para todos los foros que tenemos pendiente y que se sepa, Javier Jiménez efectivamente también estaba disponible. En la conversación que se dio con el canal, el grupo de campaña de Javier Jiménez expresó que estaba disponible”, añadió.

Según Ortiz González, Jenniffer González Colón debería participar de los debates a pesar de la no comparecencia de Dalmau Ramírez.

“Por supuesto, por supuesto, porque allá afuera hay miles de personas, que están esperando conocer la información de cada candidato. En el caso del licenciado Dalmau, pues el país conoce las circunstancias. Ellos incluso han escuchado el director de campaña plantear que ellos continuarán con la campaña. Pero en el caso de cada candidato que no tenemos esa situación que uno comprende, pues hay una responsabilidad y ninguno debe usar, utilizar esta situación tan delicada para evadir darle frente al país. Y yo creo que eso es lo que los puertorriqueños esperarían. Sabemos que en los foros prácticamente ella comenzó a visitar los foros cuando la presión pública le empezó a exigir que fuera. Ella no participó prácticamente el primer mes de todos los foros que se hicieron y no es hasta que la presión pública comienza a cuestionar su ausencia que ella decide participar. Así que en ese sentido creo que hay un patrón de parte de ella de evitarlo desde el principio y participar cuando ya no tuvo más remedio de hacerlo. Esa es una realidad que nadie puede esconder”, expresó.

En la tarde del lunes, el director del área de Neurociencias y el Servicio de Neurocirujía Endovascular y Cerebrovascular del Hospital Menonita de Caguas, Rodolfo Elías Alcedo Guardia resumió el cuadro clínico que aún enfrenta Griselle Morales Rodríguez tras sufrir el pasado 14 de octubre un cuadro de aneurisma cerebral e hidrocefalia.

Según el doctor, Morales Rodríguez, pudiera seguir recluida hasta 21 días, si no ocurren situaciones de vasoespasmo. Explicó que Morales podría ser intervenida quirúrgicamente en dos o tres ocasiones, de ser necesario.