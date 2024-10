Comisionado de la Policía aseguran que “han hecho historia” con arrestos de criminales de alto perfil en la isla

El comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico, Antonio López Figueroa, aseguró que “han hecho historia” con el arresto de varios líderes de empresas criminales.

“Hemos hecho historia porque hemos trabajado con individuos de alto perfil criminal. Nosotros no estamos trabajando con narcómanos, o sea, estamos trabajando con individuos de alto perfil criminal. ¿Quién pensaba que Nelson (El Burro) Torres Delgado iba a ser arrestado y viene del 2017 estando en el narcotráfico? ¿Quién pensaba que Tuntún (Delwin Berríos Navarro) de Humacao iba a ser arrestado y hoy en día está en la cárcel. Wasa (Carlos Cotto Cruz) de allá de Yabucoa, también arrestado por la Policía Puerto Rico. No estamos hablando de usuarios de droga, estamos hablando de individuos líderes de organizaciones criminales que mantienen o mantenían a Puerto Rico con violencia. De eso estamos hablando”, dijo el comisionado a preguntas de la prensa.

López Figueroa mencionó que, si algún uniformado ayudó a Nelson “El Burro” Torres Delgado a permanecer prófugo por años, nunca fue policía.

“Tan pronto yo tenga conocimiento de quiénes pueden ser las personas, créeme que a mí no me tiembla la mano, para expulsar a nadie. Eso le corresponde a la agencia federal, si tienen la información, trabajar con ese asunto. Y tan pronto ellos trabajen con ese asunto, que me den conocimiento directo de lo que está sucediendo con cualquier tipo de policía, pues se toman cartas”, dijo López Figueroa.

“El 99.9 por ciento de los policías son personas honorables, personas que están haciendo su trabajo. En un universo de 12 mil policías, hasta los hogares mismos, uno educa a los hijos de una forma y lamentablemente cogen otro camino. Pero créeme que yo respaldo totalmente el trabajo de todos y cada uno de mis policías que, con honradez, salen día a día a proteger a Puerto Rico. Si hay alguno que se desvíe de eso, nunca fue policía y créeme que vamos a tomar las medidas necesarias para expulsarlo a la agencia”, añadió.

Según un reportaje de TeleOnce, el Negociado federal de Investigaciones (FBI), investiga si Torres Delgado recibió ayuda de policías estatales y/o funcionarios públicos durante los 7 años que estuvo prófugo. Las autoridades ni negaron ni confirmaron la información.