Alcalde de Bayamón anticipa que se aprobará congelación del impuesto al inventario

El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, anticipó el miércoles que se va a aprobar el proyecto que estaba pendiente en la Asamblea Legislativa para congelar el impuesto al inventario por cinco años en lo que se consigue un sustituto al pago.

”Esa situación ya está siendo atendida por la Asociación de Alcaldes y la Federación de Alcaldes y la Junta de Control Fiscal. Y yo estuve en la última reunión porque me pidieron que los acompañara, donde se llegó un acuerdo de que se congelara por cinco años. Se va a respaldar el proyecto que está en la Legislatura para en ese periodo de tiempo crear los mecanismos correspondientes para que haya un proceso de transición, porque no lo puede hacer de la noche a la mañana porque puede crear un desfase enorme. Porque de ese dinero, quizás la gente no lo sabe, hay uno por ciento que va al pago de las emisiones de bono del estado y otro por ciento que va al pago de las emisiones de bono de los municipios. O sea, ya ese dinero está comprometido. Tendrías que buscarle un sustituto a ese dinero. Por tal razón, cualquier proyecto que se pueda presentar, la junta de control fiscal va a intervenir y lo va a detener hasta tanto se analice todo eso”, dijo Rivera Cruz en conferencia de prensa.

El alcalde de Bayamón rechazo que los municipios mediante ordenanza puedan eliminar el impuesto al inventario.

“Con una resolución o una ordenanza municipal, no puedes ir por encima de una ley. Todos en Puerto Rico están de acuerdo y estamos de acuerdo en que hay que hacer algo. Y por eso es que hubo las reuniones con la junta y se va a crear este mecanismo transicional para poder entonces llegar a un entendido que sea razonable. De la misma manera que la Junta de Control Fiscal hace 10 años atrás dijo que se iba a eliminar el fondo de equiparación, que iba a haber un proceso transicional. Esto es sencillo, esto es una ley. La ley, una ordenanza no puede ir por encima de la ley. La ordenanza lo que puede es hacer una variación, pero no tocar la ley”, sostuvo.

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia no ha descartado convocar a una sesión extraordinaria después de las elecciones de noviembre, para atender ese u otro tema con el cual haya consenso para ser aprobado.