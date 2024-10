Meseros de Puerto Rico ganan más en negocios locales que en cadenas de restaurantes

Una encuesta realizada entre los meses de febrero y mayo de este año por la organización Justicia Salarial reveló diversos puntos que muestran las condiciones de trabajo en las que se encuentran los meseros y meseras del país.

Además del tema principal de la encuesta sobre el subsalario mínimo de $2.13 y cómo afecta la calidad de vida de los trabajadores de la industria gastronómica, también se reveló que la mayoría de los encuestados que trabajan en comercios locales ganan más que los meseros o meseras en cadenas corporativas en la isla.

En cuanto a los encuestados y la diferencia entre trabajar para una cadena corporativa o en restaurante local; el estudio encontró que 69% de las personas trabajan en una cadena corporativa, entre estas personas ocho de cada diez (84.5%) cobra un salario mínimo de $2.13 por hora más propinas. Mientras que en los restaurantes locales se ofrecen salarios desde $2.14 y $4.99 más propinas, lo que denota una disparidad salarial dependiendo el tipo de restaurante en el que se ubique el empleado.

También la encuesta mostró que los empleados de restaurantes en la zona turística tienen un subsalario mayor del establecido por ley, los trabajadores de restaurantes en zona no turística cobran el sub salario mínimo. El 64.7% de los encuestados no trabaja en zona turística, mientras el 35.3% sí trabajan en zona con alto volumen de turistas.

El 44.7% de los encuestados manifestó que han percibido que el subsalario mínimo que le paga su patrono junto con las propinas no alcanzó el salario mínimo al menos una vez a la semana en el último año, sobre un 22.7% una vez al mes en el último año y un 12% lo ha percibido al menos una vez el pasado año. Esto indica que el 80% de las personas encuestadas ha percibido en algún momento que las propinas junto con el subsalario que paga su patrono no ha alcanzado el salario mínimo. El 33.6% de estas personas señalaron que han utilizado propinas de otros turnos para alcanzar el salario mínimo, mientras que el 29.8% indico que nunca le pagaron la diferencia para cobrar el salario mínimo completo.

Estas situaciones salariales han provocado que muchos empleados se planteen abandonar estos puestos de servicio al cliente en la industria hostelera, el 78% de los encuestados apuntaron que la razón por la cual pensaba dejar su empleo era porque las propinas y el sub salario son muy bajos; mientras que el 89% indico que un salario completo sería una consideración para quedarse en su empleo. También el 38 % indico que la inclusión de beneficios podría ser una consideración a tener en cuenta.

Un tercio de las personas en entrevistadas (33%) señalo que su empleador no le pago el tiempo y medio cuando trabajaron horas extras. Tiempo extra que no puede ser pagado con las propinas, sino que le corresponde al patrono asumir el costo del tiempo extra del empleado.

El estudio también brindó datos sobre los trabajadores de la industria durante la pandemia del Covid-19 indicando que el 79% de los encuestados trabajó infectado durante la pandemia y el 43% se infectó en el lugar de trabajo.

La muestra para realizar la encuesta fue de 300 personas, de los cuales 150 de los entrevistados trabajan fuera del área metropolitana y está compuesta por 63.3% mujeres y un 34% hombres de entre las edades de 18 a 33 años. La encuesta contó con 56 preguntas y entrevistas presenciales y virtuales con un tiempo aproximado de entre 12 a 15 minutos en realizarse.

El llamado de la organización Justicia Salarial es la eliminación del subsalario mínimo para que no haya más incongruencia en el salario mínimo de los empleados. Según el Coordinador de Justicia Salarial y estudiante de derecho, Randy Román, las propinas no pueden eliminar aún eliminando el subsalario.

“Es importante aclarar que las propinas no se pueden eliminar por qué es una dádiva, una donación. Ese argumento está completamente descartado. Nuestra postura es para que las empresas paguen, con independencia de la propina, el salario mínimo completo. La ley dice que cuando las propinas no alcanzan el salario mínimo, el patrono completa esa diferencia. Así que supone que el patrono en su planificación de nómina ya esté pensando en cubrir esa diferencia” explicó en entrevista con Metro Puerto Rico.

Román también aclaró que no se trata de “formar parte de dos bandos encontrados sin llegar a un punto medio” con respecto a la postura de los patronos.

“A los patronos siempre se les ha indicado que hay estudios que donde se ha eliminado el subsalario que muestran que a mayor pago recibe la clase trabajadora, mayor es su productividad y más contentos están con el lugar de trabajo. Nuestra postura jamás será tener una pelea con el sector patronal, nuestra postura es número uno, llevar la fiesta en paz y llevar una discusión seria y profesional del tema y no ser partícipe de esa cultura de dos bandos encontrados sin llegar a un punto medio”, aclaró Román.

Justicia Salarial se encuentra a la espera de una reunión con la Comisión de Salario Mínimo para discutir el tema luego del proceso eleccionario. La Comisión de Salario Mínimo le falta un nombramiento para una persona en representación de los trabajadores.

En 2022 el Proyecto de la Cámara 1133 llegó a la oficina del gobernador Pedro Pierluisi, el cual buscaba aumentar el subsalario mínimo, pero no lo eliminaba. La medida no fue firmada por el mandatario.

En ocho estados de los Estados Unidos han eliminado el subsalario mínino y Justicia Salarial presentará en enero del 2025 un proyecto de ley que buscará eliminar el subsalario mínimo en Puerto Rico.