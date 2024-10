Manuel Natal presenta un supuesto “patrón de promesas incumplidas” por parte de Miguel Romero

El candidato a la alcaldía de San Juan por la Alianza PIP-MVC, Manuel Natal Albelo, presentó este martes un listado de proyectos que supuestamente el actual alcalde y candidato a la reelección, Miguel Romero Lugo, anunció de manera “enérgica” durante varios mensajes de presupuesto y finanzas, pero que a unos meses de culminar su término “no ha podido tan siquiera comenzar”.

Este recuento se da en el contexto del último Mensaje de Informe de Finanzas y Actividades Administrativas del candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP), que tendrá lugar en la tarde hoy.

PUBLICIDAD

“Hoy, a 15 días de la próxima elección, Miguel Romero, con fondos públicos, va a hacer un intento desesperado de promover una obra que no existe. Lo que va a ocurrir en el Teatro Tapia en las próximas horas no es nada distinto a lo que ha ocurrido en siete ocasiones. Más allá de anuncios, letreros, conferencias de prensa, titulares aquí o allá, la realidad del caso es que aquí no ha pasado nada”, afirmó Natal Albelo en una conferencia de prensa celebrada en su comité de campaña ubicado en Río Piedras.

El excoordinador del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) además aseguró que la Ciudad Capital “le quedó grande” a su contrincante aseverando que hay “abandono de la infraestructura, crisis de vivienda, poco trabajo de repavimentación en las calles, aumento en la incidencia de los delitos y vaga atención a las instituciones educativas”.

“Los cuatro años de Miguel Romero en el Municipio de San Juan se pueden resumir en una sola frase: ‘Palabras, no resultados’. En siete ocasiones anteriores se ha parado frente a sus empleados de confianza en el Teatro Tapia, y uno que otro empleado obligado bajo amenaza de represalias, para dar cuatro mensajes de presupuesto y tres de finanzas, como el que ofrecerá esta tarde, pero cuatro años después, muchos de los anuncios que ha hecho se han quedado en palabras, no en resultados”, sostuvo.

Como ejemplos, mencionó el Parque del Quinto Centenario en el Viejo San Juan y el Parque Lineal Enrique Marti Coll en Hato Rey, ambos anunciados por Romero Lugo durante su Mensaje de Presupuesto en mayo de 2021 y reiterados durante su Mensaje de Informe de Finanzas en octubre de 2021.

“Sin embargo, al igual que muchos otros proyectos, hoy siguen siendo solo promesas incumplidas”, afirmó.

PUBLICIDAD

Continúo: “En junio de 2022, Romero le prometió a San Juan mejoras a instalaciones recreativas con una inversión de $5.9 millones, incluyendo la construcción de una “instalación de categoría mundial” para la práctica del skateboarding en El Escambrón. De acuerdo con el incumbente, esta obra debía comenzar antes de finalizar el año fiscal 2022-2023, pero no se ha colocado ni siquiera la primera piedra”.

Lo mismo resaltó con la antigua sede de las Empresas Díaz en Río Piedras, la cual fue adquirida por el Municipio de San Juan en el 2022 y para la cual se anunció el establecimiento de un albergue de emergencia y oficinas de servicios del Municipio.

“Sin embargo, al igual que la mayoría de las promesas de Romero, esta también quedó en palabras, no resultados”, añadió.

Natal Albelo además reiteró que el enfoque de la administración de Romero Lugo ha sido mantener las “calles al día”, no obstante, los sanjuaneros supuestamente se quejan de inundaciones, ya que las alcantarillas no están cubiertas con asfalto y no han eliminado cunetones.

“Romero tiene que entender que lleva cuatro años en el puesto. San Juan no aguanta un cuatrienio más de abandono. No hay tiempo que perder para lograr el cambio que necesitamos y por eso esta misma semana presentamos nuestro plan para los primeros 100 días de nuestra Administración Municipal”, apuntó el candidato a la alcaldía de San Juan por la Alianza PIP-MVC.