Investigan asesinato de bebé de cinco meses en Las Piedras

El Departamento de Justicia confirmó que se encuentra investigando el caso de asesinato de una bebé de cinco meses de nacida ocurrida el 24 de septiembre en Las Piedras.

La investigación la está llevando a cabo la Policía de Puerto Rico en colaboración con la Fiscalía de Humacao.

PUBLICIDAD

“Actualmente, la Fiscalía de Humacao del Departamento de Justicia está trabajando activamente desde la noche de los hechos, junto a la Policía, en la investigación en curso sobre este caso tan lamentable. Mientras, esperamos recibir los resultados de pruebas periciales esenciales para poder presentar cargos criminales contra la persona o personas responsables de la muerte de Leah Coral Cuevas Hernández”, lee la comunicación del fiscal del distrito de Humacao, Yamil Juarbe.

“Por el momento no emitiremos declaraciones adicionales hasta que culmine el proceso investigativo. Así garantizamos la pureza de los procedimientos y evitamos que factores externos afecten el resultado de la investigación. Nuestro norte es y será hacerle justicia a la pequeña Leah Coral”, concluyó.

Según el informe de la policía, Leah Coral Cuevas Hernández, fue transportada a las 9:15 pm al Centro de Diagnóstico y Tratamientos (CDT) de Las Piedras por su abuela. Sin embargo, se ha indicado que la menor estaría bajo el cuidado de su madre.

Posteriormente, la autopsia reveló que la infante falleció a consecuencia de un severo trauma cráneo cerebral.

Familia también investiga

El Departamento de la Familia (DF), aseguró que mediante la Unidad de Investigaciones Especiales de la Administración de Familias y Niños (ADFAN), lleva tres semanas investigando el lamentable suceso de la muerte de una bebé, reportada en Las Piedras, en septiembre, informó este martes la licenciada Nicole Báez Ortiz, administradora de la agencia de protección social.

PUBLICIDAD

“Nuestra prioridad en ADFAN es asegurar que se investigue de manera exhaustiva cada detalle relacionado con este trágico incidente. Además de ser nuestra responsabilidad legal, también es un deber moral para con la menor, su familia y nuestra comunidad. Estamos comprometidos a recopilar todos los datos y ángulos, porque cada vida, y en especial la de un niño o niña, merece todo nuestro esfuerzo. El DF se ha mantenido en contacto con las autoridades de ley y orden, colaborando estrechamente en cada paso del proceso investigativo y brindando todo el apoyo necesario para esclarecer este caso. Es una pérdida devastadora, y como servidores públicos, haremos todo lo posible para que se haga justicia”, puntualizó Báez Ortiz.

La administradora dijo, además, que la investigación de este caso continúa su curso.

En el contexto de ese trágico caso, y otros recientes de menores en Puerto Rico, la secretaria de la Familia, Ciení Rodríguez Troche, expresó su preocupación y frustración. “Más allá de mi posición como secretaria de la Familia, soy madre, y ver lo que está sucediendo cada vez con más frecuencia en Puerto Rico con relación a nuestros bebés, me rompe el corazón, me frustra, pero también me da mucho coraje. Reconozco que hay personas que no tienen las herramientas emocionales o las destrezas para atender y proteger a un hijo, o que, simplemente, no están listos para ello. Sin embargo, esto jamás puede ser una excusa para maltratar o desproteger a un menor, ya sea por acción o inacción”, subrayó.

La funcionaria hizo un llamado a quienes se encuentran en una situación difícil con sus hijos, alentando a considerar alternativas responsables y llenas de compasión, como el programa de entrega voluntaria o la adopción.

“Si usted no está listo o lista para ser padre o madre, considere el programa de entrega voluntaria o de adopción, no tiene por qué convertirse en un criminal. En el Departamento de la Familia tenemos el personal y los mecanismos para orientar, facilitar y acompañar a los padres durante todo el proceso de entrega voluntaria o de adopción. Son procesos mucho más fáciles de lo que muchos pudieran creer, pero, sobre todo, son iniciativas de amor que se valoran. Aquí no juzgamos a quienes reconocen que no están listos para ser padres, todo lo contrario, reconocemos su valentía de dar un paso al frente para ofrecer una segunda oportunidad de vida y de amor a un niño o niña”, destacó la titular.

Si una persona tiene sospecha o conocimiento de algún caso de negligencia o maltrato contra un menor, adulto mayor o adulto con discapacidad, debe llamar a la Línea de Maltrato, que es confidencial, al 787-749-1333.