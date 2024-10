Fotos: Así destruyó el ejército israelí un edificio residencial en un suburbio de Beirut

TEL AVIV, Israel (AP) — El ejército israelí bombardeó el martes un edificio en un suburbio de Beirut que, afirma, albergaba “instalaciones” de Hezbollah, lo que destruyó el inmueble ubicado a unos cientos de metros del sitio donde un vocero del grupo político-paramilitar acababa de informar a periodistas sobre el ataque con dron que realizó el fin de semana y que dañó la casa del primer ministro israelí.

El bombardeo israelí se produjo 40 minutos después de que Israel lanzara una advertencia para desalojar dos edificios del área que, según dijo, eran usados por Hezbollah. La conferencia de prensa de Hezbollah realizada cerca de ahí fue interrumpida, y un fotógrafo de The Associated Press captó la imagen de un misil dirigiéndose hacia el edificio momentos antes de que fuera destruido. Hasta el momento no hay informes de víctimas.

El vocero en jefe de Hezbollah, Mohammed Afif, dijo que el grupo estuvo detrás del ataque del sábado contra la casa del primer ministro, Benjamin Netanyahu, en la ciudad costera de Cesárea. Insinuó que podrían intentar futuros ataques contra la casa del mandatario israelí. Israel informó que ni el primer ministro ni su esposa estaban en la vivienda en el momento del ataque.

Hospitales en Líbano temen ser atacados por Israel

Israel destruyó el lunes varios edificios frente a uno de los principales hospitales de Beirut, lo que causó la muerte de 18 personas y heridas a otras 60. El ejército israelí dijo que atacó un objetivo de Hezbollah, sin dar detalles, y que no había atacado al hospital mismo.

Periodistas de The Associated Press visitaron el martes el Hospital Universitario Rafik Hariri. Vieron ventanas rotas en la farmacia y en el Centro de diálisis del hospital, que en ese momento se encontraba lleno de pacientes.

El personal de otro hospital de Beirut temía ser atacado después de que Israel afirmó que Hezbollah había escondido cientos de millones de dólares en efectivo y oro en su sótano, sin proporcionar pruebas.

El director del Hospital General Sahel refutó las acusaciones e invitó a los periodistas a visitar el hospital y sus dos pisos subterráneos el martes. Los reporteros de la AP no vieron ninguna señal de combatientes ni nada fuera de lo ordinario.

Los pocos pacientes que quedaban fueron evacuados después del anuncio del ejército israelí la noche anterior. El resto se fue antes debido a los repetidos bombardeos israelíes en el vecindario circundante.

“Hemos estado viviendo en el terror durante las últimas 24 horas”, dijo el director del Hospital General Sahel, Mazen Alame. “No hay nada debajo del hospital”.

Muchos libaneses temen que Israel pueda atacar sus hospitales de la misma forma en que ha bombardeado instalaciones médicas en toda Gaza. El ejército israelí ha acusado a Hamás y a otros combatientes de usar los hospitales para fines militares, acusaciones que el personal médico refuta.

El ministerio de Salud de Líbano dijo el martes que 63 personas habían muerto en las últimas 24 horas, lo que aumenta a 2.546 el número de víctimas en el último año de conflicto entre Israel y Hezbollah.

Líbano Rescatistas buscan víctimas en el lugar donde ataques aéreos israelíes destruyeron edificios próximos al principal hospital público de la capital, ubicado en un vecindario densamente poblado del sur de Beirut, Líbano, el 22 de octubre de 2024. (AP Foto/Hussein Malla) (Hussein Malla/AP)

Continúa la guerra en Líbano y el norte de Gaza

Washington ha intentado negociar también una tregua entre Israel y Hezbollah, pero esos esfuerzos fracasaron ante el aumento de las tensiones el mes pasado tras una serie de ataques israelíes en los que mató al líder del grupo, Hassan Nasrallah, y a otros altos mandos.

Israel lleva a cabo otra gran operación militar en el ya devastado norte de Gaza, y en las dos últimas semanas ha matado a cientos de palestinos, de acuerdo con las autoridades de salud locales.

En Líbano, Israel ha lanzado intensos bombardeos en el sur de Beirut, y en el sur y el este del país, zonas donde Hezbollah tiene una fuerte presencia. El grupo, por su parte, disparó cientos de cohetes, misiles y drone hacia Israel, incluyendo algunos que llegaron al centro del país.

El 7 de octubre de 2023, insurgentes encabezados por Hamás asaltaron el sur de Israel, matando a unas 1,200 personas, en su mayoría civiles, y tomando a otras 250 como rehenes. Cerca de un centenar siguen cautivos en Gaza, y se cree que un tercio de ellos habrían muerto.

Israel respondió con una ofensiva militar que ha cobrado la vida de más de 42,000 palestinos y dejó decenas de miles de heridos en Gaza, según las autoridades de salud locales, cuyo conteo no distingue entre víctimas civiles y combatientes. La guerra ha arrasado grandes zonas del territorio y ha desplazado a alrededor del 90% de sus 2.3 millones de habitantes.

Líbano Un hombre saluda desde su casa destrozada en el lugar de los ataques aéreos israelíes que destruyeron los edificios frente al principal hospital gubernamental de la ciudad, en un barrio densamente poblado, en el sur de Beirut, Líbano, el martes 22 de octubre de 2024. (Foto AP/Hussein Malla) (Hussein Malla/AP)

Blinken trata de reiniciar pláticas para un cese al fuego en Gaza

En una reunión con Netanyahu, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken subrayó la necesidad de aumentar notablemente la cantidad de ayuda humanitaria que llega a Gaza, según el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller. La necesidad de más ayuda en Gaza es algo que Blinken y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dejaron claro en una carta enviada la semana pasada a funcionarios israelíes.

Miller dijo que Blinken también subrayó la importancia de poner fin a la lucha entre Israel y Hezbollah, que escaló a principios de este mes cuando Israel lanzó una invasión terrestre en Líbano.

El Departamento de Estado indicó antes la visita de Blinken que éste se centraría en el final de la guerra en Gaza, en conseguir la liberación de los rehenes en manos de Hamás y en aliviar el sufrimiento de la población civil palestina.

Estados Unidos, Egipto y Qatar han mediado durante meses conversaciones entre Israel y Hamás, intentando alcanzar un acuerdo por el que los combatientes palestinos liberen a docenas de rehenes que siguen cautivos a cambio del final de la guerra, un alto el fuego duradero y la puesta en libertad de palestinos que están en prisiones israelíes.

Pero tanto Israel como Hamás se acusaron mutuamente de plantear exigencias nuevas e inaceptables durante el verano, y los contactos se estancaron en agosto. Hamás dijo que la muerte de su líder Yahya Sinwar no ha modificado sus peticiones.

Israel dijo que invadió Líbano para tratar de detener los ataques de Hezbollah desde el inicio de la guerra en Gaza. Israel ha dicho que planea atacar a Irán, que respalda a Hamás y a Hezbollah, en respuesta al ataque con misiles de principios de este mes.

EEUU e Irán intensifican los contactos antes de previsible ataque israelí

Después de Israel, Blinken viajará a varios países árabes, entre los que posiblemente estarán Jordania, Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, ha recorrido la región en los últimos días para tratar de recabar apoyos ante el previsible ataque israelí. En declaraciones desde Kuwait el martes, apuntó que los países del golfo Pérsico le habían garantizado que no permitirán que se utilice su territorio para ningún ataque de Israel.

Dichos países no han ofrecido tales garantías en público.

Irán ha prometido repetidamente que responderá a cualquier ataque israelí.