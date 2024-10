FBI investiga publicación de documentos confidenciales sobre posible ataque de Israel a Irán

WASHINGTON (AP) — El FBI dijo el martes que está investigando la publicación no autorizada de documentos confidenciales sobre la preparación de Israel para un posible ataque de represalia contra Irán.

El portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo el lunes que el gobierno de Estados Unidos todavía no está seguro de si la información confidencial fue filtrada o hackeada, pero que los funcionarios no tienen ningún indicio en este momento de “documentos adicionales como este encontrar su camino en el dominio público”.

PUBLICIDAD

The Associated Press informó el sábado de que funcionarios estadounidenses estaban investigando la filtración. El FBI confirmó la investigación por primera vez el martes y dijo en un comunicado que está “trabajando estrechamente con nuestros socios en el Departamento de Defensa y la Comunidad de Inteligencia”. No hizo más comentarios.

Los documentos se atribuyen a la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial y la Agencia de Seguridad Nacional y señalan que Israel todavía está moviendo activos militares para llevar a cabo un ataque militar en respuesta al ataque con misiles balísticos de Irán el 1 de octubre. Los documentos eran compartibles dentro de los “Cinco Ojos”, una alianza de inteligencia formada por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda y Australia.

Los documentos, ultra confidenciales, aparecieron por primera vez el viernes en la aplicación de mensajería Telegram y se difundieron rápidamente.