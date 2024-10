Continúa retraso en conteo de voto adelantado y ausente por problemas con las máquinas de escrutinio

A pocos días del inicio del proceso electoral, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) enfrenta retrasos significativos en el conteo de votos adelantados y ausentes debido a fallos en la preparación de las máquinas de escrutinio de la empresa Dominion, encargada del proceso.

Según informó Roberto Iván Aponte Berríos, comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), ya han llegado 13,820 sobres con votos adelantados y ausentes, pero no se ha podido iniciar el conteo.

“Ha habido un atraso de la compañía Dominion al entregar los archivos a la Comisión, y por eso no se ha comenzado a contar. Aún se está trabajando en las máquinas de escrutinio, y el proceso no podrá iniciar hasta que las 15 máquinas principales estén preparadas”, explicó Aponte. Las pruebas de lógica y precisión, que debieron realizarse previamente, no se completaron a tiempo, lo que ahora está causando problemas operativos.

Aponte señaló que, aunque se solicitó la realización de pruebas durante el año, solo se llevó a cabo un ejercicio limitado hace un mes, que no fue suficiente para asegurar el correcto funcionamiento de las máquinas. Este retraso afecta tanto el conteo de votos adelantados como la preparación del material que será enviado a los colegios electorales, ya que las máquinas deben estar operativas antes de enviar los maletines con los recursos necesarios para el día de las elecciones.

Inicia el voto a domicilio

Por otro lado, el proceso de voto adelantado a domicilio está programado para iniciar mañana, 23 de octubre, como estaba establecido en el calendario. Aponte Berríos mencionó que en esta ocasión se recibieron 62,000 solicitudes para este tipo de voto, un número considerablemente menor que las 105,000 solicitudes del 2020, lo que lo hace más manejable.

“Las comisiones locales ya han establecido un plan de visitas, y aunque en algunos municipios como Cataño solo hay 30 solicitudes, en otros municipios se espera un mayor volumen”, señaló Aponte.

El proceso de conteo de los votos a domicilio se realizará en los últimos días previos a las elecciones en cada precinto, en lugar de centralizarlo en San Juan, como parte de las medidas para agilizar el proceso.

Preocupaciones adicionales

Aponte Berríos también expresó su preocupación por casos de votantes ausentes cuyas papeletas han sido devueltas a Puerto Rico, y que ahora están en proceso de ser reenviadas. “Hemos recibido llamadas de personas que solicitaron el voto ausente y cuyos sobres fueron devueltos. Esto nos preocupa, ya que las personas han hecho las gestiones necesarias, y ahora estamos en un segundo envío”, explicó.

Finalmente, el comisionado indicó que aún quedan pendientes algunas gestiones relacionadas con la electricidad en varios centros de votación. La presidenta de la CEE, Jessika Padilla, informó sobre la falta de electricidad en 26 centros de votación, y ayer surgió la noticia de que la Universidad de Puerto Rico podría no tener luz durante la semana de las elecciones, lo cual está siendo atendido de manera urgente.

Denuncian presunto manejo ilegal de papeletas

Por otra parte, dos querellas relacionadas con el manejo de papeletas de voto adelantado fueron radicadas ante la Policía y la CEE, reportados en Canóvanas y San Sebastián los cueles involucran a candidatos del Partido Popular Democrático (PPD).

En Canóvanas, el elector Ángel L. Pabón Sánchez presentó una querella contra Radziel Alicea Castillo, candidato a la alcaldía por el PPD. Según Pabón, Alicea Castillo llegó a su residencia el 19 de octubre de 2024 acompañado por una mujer y solicitó que él y su esposa votaran de inmediato. Posteriormente, tomó fotografías de sus identificaciones, lo que generó dudas sobre la confidencialidad del proceso.

Un segundo caso en Canóvanas fue reportado en el Correo de Plaza Taína, donde se señala que en la entidad privada PRODUCIR, INC., no se estaban solicitando identificaciones a los votantes, incumpliendo los protocolos de la CEE para garantizar la seguridad de los votos. Ambas denuncias están siendo investigadas por las autoridades correspondientes.

La alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto, expresó su preocupación por las denuncias. “Estos actos no solo comprometen la integridad de nuestras elecciones, sino que también atentan contra el derecho de cada ciudadano a emitir su voto de manera segura y confidencial”, indicó Soto. Además, recordó a los electores que cualquier irregularidad debe ser denunciada de inmediato a las autoridades, incluyendo al FBI, que también está disponible para recibir querellas sobre fraude electoral.

Por otro lado, en San Sebastián, el comisionado electoral de Proyecto Dignidad, Juan Manuel Frontera Suau, denunció que el candidato a la alcaldía por el PPD, Layito Cardona, fue sorprendido en el vestíbulo del correo de San Sebastián presionando a electores para que votaran por él en el lugar. Según Frontera Suau, los oficiales del correo intervinieron y solicitaron al candidato que se retirara de las instalaciones.

Camilo Ortiz, vicealcalde de San Sebastián y candidato a la alcaldía por Proyecto Dignidad, calificó las acciones de Cardona como un “acto desesperado” que podría llevar a sanciones. Ortiz subrayó la importancia de un proceso electoral libre de presiones y destacó que su pueblo no permitirá la vuelta de este tipo de prácticas tras 20 años de gobierno “honesto y limpio”.