Conoce los pueblos que podrían quedarse sin luz mañana

La compañía encargada de la transmisión y distribución de energía eléctrica en Puerto Rico, LUMA Energy, anunció que estará realizando mañana, miércoles, proyectos de mejoras planificadas alrededor de la isla.

Según reporta la empresa privada, varios pueblos podrían enfrentar interrupciones en el servicio eléctrico para garantizar la seguridad de las brigadas y de las comunidades.

Entre los tipos de mejoras planificadas que se estarán realizando: reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos; removido de vegetación peligrosa; trabajos para aumentar la resiliencia de los postes; entre otras.

Pueblos que podrían quedarse sin luz mañana

San Juan

Sub. 1360 DRNA y Sub. 1398 Jardín Botánico, Calle Marginal 65 Inf. Urb Park Gardens, Liga Atlética Policía Municipal, Colegio San Antonio, Colegio San José, CDT Dr. Javier Antón, Banco Popular, Óptica Río Piedras, JF. Montalvo, Island Finance, Colegio La Milagrosa, Calle Arzuaga, Plaza del Mercado de Rio Piedras Rafael Hernández Marín, First Bank, Auto Zone, Rent A Center. Colegio San Antonio de Padua.

Lajas

Comu. Jardines De Cuesta Blanca, Com. Winston Trailer Camp, Cond. Villas Del Sol Resort, Cond. Vista Horizonte, Cond. Vistas De La Bahía, Parc. La Parguera, Parc. Salinas Fortuna, Sect. Papayo, Urb. Brisas Del Mar, Urb. Caribbean View , Urb. Cayo Enrique , Urb. Colinas De La Parguera, Urb. Flamingo Club, Urb. Monte Olimpo, Urb. Ocean View At Parguera, Urb. Terrazas De La Parguera, Urb. Villa Caribe, Urb. Villas De La Bahía, Urb. Vistas Del Collado, Res. Residencial Las Américas, Sect. La Javilla, Sect. Tokio, Sect. Villa San José, Urb. El Valle, Urb. Estancias Del Parra 1, Urb. Estancias Del Parra 2.

Bombas AAA La Parguera. Se estará trabajando en vía libre ya programada por personal de subetaciones donde estará interrumpiendo el servicio de la Subestación 6603 La Parguera.

Carolina

Marginal Loiza Valley Loiza Valley Bar.

Calle Bauhina

Condominio Park View Terrace, clientes al Lado del edif. Bali Boutique en marginal Baldorioty cerca panadería España

Arecibo

Carr.635 Km 8.3 Bo. Esperanza, Sec. Hoyo Cañas, Sec. Cienegueta, Sec. San Rafael.

Sabana Grande

Bo. Machuchal, Rincón Molina, Papayo y La Torre, Urb. Alturas de Sabanera, Residencial La Torre Villa Loíza, Urb. Sagrado Corazón, Cerro Gordo, Villa Panorámica, Susua Alta, Tabonuco.

Ponce

Cond. Alborada, Cond. Portales Del Monte, Sect. El Bronce, Sect. Juachín, Sect. La Ponderosa, Sect. Las Corozas, Sect. Urb. Cuarta Extensión El Monte, Urb. Estancias Del Monte, Urb. Extensión Valle Alto, Urb. Haciendas Del Monte, , Urb. Mansiones Del Lago, Urb. Mansión Real, Urb. Valle Alto

Humacao

Urb. Villas De Candelero.

Comerío

Pr-781, 782, 7790 Bo. La Prieta, Juan Asencio, Bayamoncito y Cedrito

San Sebastián

Bo. Hato Arriba Calles Jilgüero, Reinita, Calandria, Gorrión & Golondrina Parcelas De Hato Arriba.

Dorado

Carr-659 Bo. Maguayo Sec. Espinosa