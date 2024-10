Aerostar vuelve a advertir que no se venden maletas perdidas en el aeropuerto

Una vez más la administración el Aeropuerto Luis Muñoz Marín advirtió sobre un esquema de fraude que se está llevando a cabo a través de las redes sociales donde se promueve la venta de supuestas maletas perdidas.

Según advirtió el presidente de Aerostar Puerto Rico, Jorge Hernández, en la publicación se promueve una venta de maletas por el precio de un dólar, práctica que no es real y se trata de un anuncio engañoso. El ejecutivo de Aerostar advirtió que este anuncio es un engaño y exhortó a no responder al mismo ni proveer información personal o de tarjetas de crédito a la dirección que se indica en el falso anuncio, que utiliza una página, cuyo nombre se asemeja a la del Aeropuerto.

“Aerostar no vende artículos olvidados o perdidos en el aeropuerto. Tampoco autoriza a terceros a hacerlo en su nombre. Instamos a los ciudadanos a ejercer precaución ante cualquier oferta de este tipo en redes sociales o sitios web, y a abstenerse de compartir datos personales o financieros, que se prestan para el fraude”, indicó Hernández.

El ejecutivo explicó que las aerolíneas y el aeropuerto mantienen protocolos para el manejo de los artículos perdidos u olvidados. Los objetos encontrados en un avión son guardados por la aerolínea bajo su propio protocolo. Mientras, que los recuperados en los puntos de inspección federal o en áreas comunes del aeropuerto, pasan a la oficina de Lost and Found, del propio aeropuerto, quien los resguarda bajo seguridad por un periodo de 30 días.

La empresa encargada de las operaciones de aeropuerto explicó que durante este lapso, si las circunstancias lo permiten, intenta identificar y contactar a los dueños de los objetos. Luego de 30 días, los artículos de valor no reclamados pasan a un depósito de la Policía de Puerto Rico, en virtud de una Orden General de la Uniformada, quien los mantiene por un año. Al cabo de este periodo, estos pasan a manos de la Administración de Servicios Generales (ASG), quien dispone de estos mediante reglamento.

Los artículos restantes, que no permanecen bajo custodia de la Policía, son entregados por Aerostar al Salvation Army, en calidad de donación.

Hernández señaló que, después de transcurridos los 30 días, ningún artículo se queda en propiedad de Aerostar. En promedio, se recuperan entre 150 a 200 artículos mensuales, cifra que varía por temporada. Estos suelen ser, en su mayoría, identificaciones y efectos electrónicos, que los pasajeros olvidan en los puntos de inspección de seguridad, administrados por la TSA.

Para hacer una reclamación acerca de un objetivo perdido u olvidado, pueden acceder a sjulostandfound.com , al 787-289-7240 ext. 2000 o visitando la oficina de Lost and Found, ubicada en el segundo nivel de la terminal D de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. La persona recibe un número de reclamo y se le informa cuando fue encontrado o en su caso que no fue encontrado