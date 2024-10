Se forma tiraera entre Julián Gil y Manuel Natal

Luego de que el actor y presentador Julián Gil favoreciera la reelección de Miguel Romero como alcalde de San Juan por el Partido Nuevo Progresista (PNP), el candidato del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Manuel Natal, reaccionó al endoso, lo que a su vez provocó un intercambio de comentarios en las redes sociales entre ambos.

Fue a través de una entrevista con Radio Isla 1320 que Natal invitó al actor a darse una vuelta por las comunidades de San Juan para que vea la “realidad” de la capital.

“Evidentemente no conoce las realidades del municipio de San Juan, tiene todo su derecho a hacer las expresiones que entienda, pero quizás si se da una vuelta por Capetillo, por Río Piedras, por Villa Palmeras, por distintas comunidades de San Juan va a ver el estado de abandono en que se encuentran y quizás eso no se ve cuando usted va del aeropuerto al hotel, del hotel al torneo de pádel auspiciado por cierto inversionista de la campaña de Miguel Romero, quizás esas cosas no se ven, pero yo con gusto le puedo dar un paseíto a Julián por las comunidades de San Juan y quizás llegue a una conclusión distinta”, expresó Natal en la entrevista con la periodista Milly Méndez.

Posteriormente, en el video publicado por la emisora radial en la red social Instagram, el propio Julián Gil, respondió: “Manuelito, avísame cuando quieras y te doy una vuelta por muchos lugares de San Juan que seguramente no conoces. Yo me hice a puro trabajo desde mis 15 años, desde (el residencial Nemesio) Canales hasta Puerta Tierra, Llorens y muchos más. Si quieres, también te llevo a Venezuela para que veas cómo la izquierda ha destruido un país manipulado por el comunismo. De San Juan, te puedo contar yo. Y ojalá hagas el 1% de lo que hace @clopezlay por la comunidad”.

A esto, el candidato a la alcaldía respondió: “¡Vamos! Pero pídele a tu pana que nos preste una guagua 4x4, porque las carreteras de San Juan están esbaratas’. No quiero que vayas con dolor de espalda en el vuelo de regreso a Miami”.

Julián Gil endosa a Miguel Romero y critica los movimientos de “izquierda”

El actor y presentador mostró en sus redes sociales su apoyo a la reelección de Romero, quien aspira a un segundo término.

A través de su cuenta de Instagram, Gil, quien es argentino pero vivió su adolescencia en la isla, publicó una fotografía con el alcalde de San Juan, indicando que es su candidato preferido para la contienda de la capital.

“El que ha puesto a San Juan a brillar. Miguel Romero mi alcalde…Recuerden que la única izquierda buena es la de Messi. PUNTO”, fue lo que escribió el actor en sus redes sociales y junto a la fotografía en la cual aparece junto a alcalde de San Juan.

Esta no es la primera vez que el actor y presentador entra en la política local, ya que en el año 2016 endosó al entonces candidato a la gobernación del PNP, Ricardo Rosselló, quien posteriormente ganó la elección. Sin embargo, tres años después en el verano del 2019, fue una de las figuras artísticas que se unió al movimiento donde se exigió la renuncia del entonces gobernador tras la publicación del famoso chat de Telegram donde participaban varios funcionarios del gobierno.

Actualmente, el presentador argentino, quien fue criado en Puerto Rico, vive fuera de la isla.