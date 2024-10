Estas son las compañías que se encargarán de construir seis estaciones de carga para vehículos eléctricos

La Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), adjudicó el contrato de construcción de seis estaciones de carga rápida de vehículos eléctricos a cuatro compañías.

El proceso de selección, que culminó el pasado 13 de septiembre de 2024, se llevó a cabo a través de Request for Proposal (RFP). Las empresas seleccionadas para desarrollar estas estaciones son; Transporte Sonnell LLC, Velocicharge LLC, Tesla Inc., y Deyá Elevator Services Inc., quienes se encargarán de construir estaciones de carga en la calle 684, Zona Industrial Corujo, en Bayamón; Montehiedra Outlets, en San Juan; Yauco Plaza, en Yauco; Premium Outlet Blvd. en Barceloneta; Ponce Town Center, Ponce; y Aguadilla Mall en Aguadilla

PUBLICIDAD

Las nuevas estaciones estarán equipadas con al menos cuatro cargadores rápidos de corriente continua de 150kW, capaces de cargar simultáneamente a cuatro vehículos. La infraestructura de carga contará con una capacidad mínima de 600kW, cumpliendo con los estándares establecidos para garantizar un servicio eficiente y accesible para todos los usuarios.

“La implementación de estas estaciones de carga rápida tiene como objetivo incentivar el uso de vehículos eléctricos en la isla, proporcionando una red de carga accesible y confiable que permita a los conductores viajar con confianza. Este esfuerzo está alineado con los planes federales de desarrollar una infraestructura de transporte más sostenible y promover la adopción de tecnologías limpias en todo la isla”, indicó el Dr. Edwin González Montalvo, director ejecutivo de la ACT.

El programa de Infraestructura Nacional para Vehículos Eléctricos (NEVI) forma parte de la Ley Bipartita de Infraestructura de la Administración Biden-Harris y cuenta con $7.5 mil millones, disponibles para implementación de infraestructura para vehículos eléctricos en Estados Unidos y sus territorios. El objetivo de NEVI es construir una red nacional integrada y pública para vehículos eléctricos para desarrollar la infraestructura de carga rápida a lo largo de un Corredor Alternativo de Combustible que sea confiable, conveniente, asequible y equitativo.

Actualmente, la ACT está en el proceso de formalización de contratos con las empresas seleccionadas. Se espera que las construcciones comiencen en los próximos meses, una vez se completen las evaluaciones ambientales correspondientes. El objetivo es que las estaciones de carga rápida estén operativas en un periodo de 4 a 15 meses, dependiendo de la ubicación y los requisitos específicos de cada proyecto.

Además de las estaciones adjudicadas, la ACT trabaja en la planificación de un nuevo RFP para expandir la infraestructura de carga en otros corredores de la isla, incluyendo las carreteras PR-18, PR-3, PR-53, PR-54 y PR-66. La publicación del próximo RFP está prevista para finales de noviembre de 2024.