Congresista María Elvira Salazar endosa a JGO y critica a Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio

La congresista María Elvira Salazar, de ascendencia cubana y quien se crió en Puerto Rico, endosó este domingo a la candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón, y criticó a sus homólogas, Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio, por respaldar al candidato por la Alianza PIP-MVC, Juan Dalmau Ramírez.

A través de un video compartido en las redes sociales, la representante de Miami ante el Congreso por el Partido Republicano, describió a González Colón como una gran amiga que siempre ha luchado por los intereses de la Isla: progreso, democracia, libertad y economía de mercado.

PUBLICIDAD

“Mis padres salieron de Cuba y fuimos a Puerto Rico, una isla que siempre tuvo unos puertorriqueños con gran madurez política que sabían votar para quedarse cerca de la libertad, la democracia y la economía de mercado. Este es un momento crucial para la isla. Usted debe votar a favor de esos valores y no a favor del socialismo”, exhortó Salazar a los boricuas.

La miembro del Comité de Relaciones Exteriores en la Cámara de Representantes federal expresó además que “sabemos que, desgraciadamente, el oponente de Jenniffer está apoyado por ‘AOC’ (Alexandra Ocasio-Cortez) y por Nydia Velázquez: dos de las representantes federales más a la izquierda, más socialistas”.

Salazar añadió en cuanto a las políticas socioeconómicas de las congresistas y el candidato que respaldan en la Isla que “eso no trae progreso, eso no trae felicidad y eso no trae nada bueno para la isla de Puerto Rico. No se equivoque. El próximo 5 de noviembre, vote correctamente. Vote por su futuro y el de sus hijos. Vote por Jenniffer González Colón”.

El pasado jueves, Velázquez y Cortés respaldaron las candidaturas de la Alianza PIP-MVC, en especial, las de Dalmau Ramírez por la gobernación, Ana Irma Rivera Lassén por la comisaría residente en Washington D.C. y Manuel Natal Albelo por la alcaldía de San Juan.