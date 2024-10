Comisión cameral solicita a LUMA Energy revisar su plan de contingencia

El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público-Privadas y Energía de la Cámara de Representantes, el representante Jesús Hernández Arroyo, solicitó a la empresa LUMA Energy revisar su plan de contingencia para cargas en riesgo.

Esto ocurrió durante la más reciente vista ocular sobre el transformador de Santa Isabel, convocada por la representante Estrella Martínez.

El jueves, el consorcio anunció que la Subestación Santa Isabel TC se encuentra en funcionamiento con el transformador trasladado desde Maunabo, a un costo adicional de unos $300,000 dólares. Ante esta noticia, el viernes se llevó a cabo una vista ocular en la que el personal de LUMA explicó los detalles de las últimas acciones para asegurar el funcionamiento del transformador.

El presidente de la comisión de energía planteó algunas inquietudes al respecto: ”Recibimos buenas noticias con el funcionamiento al 100% del transformador, y reconozco el seguimiento que realizó la compañera representante, que permitió este resultado. No obstante, me baso en un informe realizado por la AAPP sobre los acontecimientos de junio. El reporte destaca como una de las observaciones la falta de análisis y planificación formal de contingencias de carga en riesgo, de acuerdo con las prácticas típicas del Operador del Sistema. También señala una falta de observancia estricta de los requisitos de los estándares de confiabilidad de NERC (North American Electric Reliability Corporation). ¿Cuáles son los planes o la planificación de contingencia detallada de LUMA para las cargas en riesgo? Aún no tenemos esta información al detalle, lo cual es crucial para prevenir futuras averías”.

Asimismo, el presidente de la comisión de energía solicitó a LUMA Energy un listado de los licitadores para los contadores inteligentes y el costo final de la cotización.

Aunque el transformador de Santa Isabel está en funcionamiento, los pueblos de Coamo, Santa Isabel y Aibonito también se vieron afectados por la falta de electricidad, lo que subraya la urgencia de un plan de contingencia más completo y efectivo.