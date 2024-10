Jay Fonseca reta a Jennifer González a dar cara en su programa

El analista político y presentador de televisión, Jay Fonseca, invitó este sábado a la candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón, a que asista a su programa.

Fonseca convidó a la actual comisionada residente en Washington a que llegué el próximo martes, 22 de octubre a las 10:00 p.m. al programa “Cuarto poder” de Wapa TV para que participe en el especial “La silla azul”.

“Recientemente, la comisionada residente Jenniffer González dijo en una entrevista con Molusco (Jorge Pabón), en otra con Metro y además de eso en sus redes sociales que yo miento, que yo me invento las historias y que he inventado muchísimas falsedades de ella...”, comenzó diciendo el abogado.

En su mensaje, Fonseca aseguró que le “sorprendió” las expresiones que emitió la líder estadista.

“Eso dice ella. Yo, honestamente, tengo que decir que me sorprendió porque yo no soy quien está corriendo en su contra. Pero, independientemente de eso, hemos decidido hacer un especial, el especial de ‘La silla azul’, donde (González Colón) puede venir a sentarse y aclarar todos los puntos que ella entienda y las presuntas falsedades que yo haya dicho”, agregó.

Además, el comunicador mencionó que, si González Colón no puede asistir al programa, puede presentarse en la estación radial WKAQ 530 de 12:00 p.m. a 2:00 p.m. o a través de su canal de YouTube. Asimismo, señaló que el contenido será “crudo” y sin limite de tiempo.

“¿Creen que venga el martes? Digo, porque sin son mentiras, falsedades, inventos y calumnias, es bien fácil destruirlas con la verdad”, finalizó.

El viernes, González Colón dijo en el segmento “Punto Por Punto” de Metro Puerto Rico que no le da entrevistas a Fonseca porque “miente descaradamente”.

“Él miente descaradamente y me ha faltado el respeto en ocaciones. Yo creo que una cosa es un periodista y otra es una persona que tiene cargada una opinión y yo no lo reconozco que sea periodista (...) Lo he confrontado públicamente, pero hay gente que son necios. Yo no tengo que participar de un programa donde constantemente se me falte el respeto”, expuso.