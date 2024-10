Alcalde de Cataño asegura son “falsas” denuncias sobre irregularidades en voto adelantado en su municipio

El alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, negó las denuncias realizadas por miembros del Partido Popular Democrático (PPD) sobre irregularidades en el voto adelantado por correo en su municipio.

Alicea Vasallo negó las acusaciones que hizo su contrincante, Norberto Torres Serrano, quien alega se han utilizado empleados del municipio para llevar electores a realizar su voto y llevarlos hasta el correo postal.

“Totalmente falso. Esto es un desespero a 19 días de las elecciones, si las elecciones fueran hoy yo le aseguro al pueblo de Cataño que esta elección es 80 a 20, esto es un desespero del candidato”, expresó en el programa Primera Pregunta con el periodista Rafael Lenín López en Telemundo.

Sobre el video en controversia, donde supuestamente se llevó a una mujer de 85 años a llevar su voto hasta el correo de Cataño, Alicea Vasallo, aseguró que la ciudadana fue quien solicitó ayuda y transportación para hacer la diligencia.

“Vimos un video de una señora adulta, de 85 años que se llama María, el jueves pasado me encuentro con ella y me dice -alcalde, yo quiero que usted me venga a recoger para buscar mi voto, yo no tengo carro- Yo le di instrucciones a Tashira, la joven que ven ahí y le di instrucciones para que fuera a buscar a Doña María para que fuera a buscar su voto, eso es un hecho real”, expresó el alcalde quien aseguró que quien interfirió contra el voto fue la persona que realiza la denuncia, quien es hija del candidato a la alcaldía por el PPD.

Del mismo modo, repudió que se estén utilizando empleados municipales ni vehículos oficiales para realizar trámites de voto adelantado por correo para su campaña. Sin embargo, indicó que hay ocho empleados municipales asistiendo en su campaña, pero que se encuentran bajo licencia de vacaciones.

Ayer, miembros del PPD denunciaron que en Cataño, empleados del municipio han estado abordando a electores para asistirles y persuadirles a votar por el actual alcalde.

Kimberlee Torres, hija y funcionaria del candidato a la alcaldía por el PPD, Norberto Torres Serrano, grabó un video donde denuncia que una funcionaria llevó a una ciudadana adulta mayor a entregar su voto adelantado.

Torres aseguró que: “nos indicaron que empleados municipales en horas laborales estaban buscando a personas mayores en sus casas y frente al correo, esperando que salieran para quitarles la papeleta y votar por el alcalde. A las personas que buscaban en sus hogares les ofrecían entre 100 y 300 dólares, condicionando las ayudas municipales a cambio de un voto. Quien no tuviera la papeleta electoral no recibiría la ayuda. Vi a empleados municipales intimidando a las personas y obligándolas a entregar sus papeletas.”

Aún no hay querellas formales en la CEE

Mientras que la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera, indicó en el mismo espacio televisivo que aún no han recibido una querella formal sobre la alegada situación en Cataño. Sin embargo, exhortó a los electores a denunciar irregularidades ante la CEE.

“(Si el elector) recibe alguna ayuda que no ha solicitado y se siente de alguna manera coaccionado o intimidado en ese proceso electoral, que radique una querella a las autoridades o si interesa venir directamente a la CEE”, expresó Padilla Rivera.

PPD radicará querella al monitor federal

La comisionada electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Karla Angleró, afirmó en entrevista con Telenoticias (Telemundo) que la representación legal de la colectividad se encuentra evaluando alegada evidencia para presentar ante el monito federal nombrado para evaluar quejas sobre el proceso electoral en la isla.

“Abogados están revisando los documentos que se van a enviar al monito federal con toda la evidencia que hemos recopilado, hemos recibido llamadas adicionales que se están investigando de igual manera, el llamado a los electores es que el derecho al voto es de ellos, nadie puede interferir con ese proceso”, dijo la comisionada electoral.

Jesús Manuel Ortiz exige a Jenniffer González que tome acción sobre alegadas irregularidades con voto adelantado en Cataño

Luego de las denuncias sobre alegado fraude electoral en el municipio de Cataño, el presidente del Partido Popular Democrático (PPD) y candidato a la gobernación, Jesús Manuel Ortiz, exigió a la candidata del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón a tomar acción con el alcalde quien pertenece a su colectividad.

“Las denuncias y evidencia pública que existe sobre el operativo en el que empleados municipales de Cataño intervienen con adultos mayores en el proceso de votación modalidad de voto por correo son serias y presentan una clara violación a la Ley”, expresó Ortiz en declaraciones escritas. El presidente del PPD, exigió acción para investigar al alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, tanto desde el PNP como desde el Departamento de Justicia y Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI). “Emplazo a la candidata a la gobernación Jenniffer González a que tome acciones contra el Presidente del comité municipal y alcalde de Cataño, Julio Alicea, por esta conducta. De igual forma emplazo al Fiscal Especial Independiente y al Departamento de Justicia a que actúen con la misma celeridad con que actúan en otras circunstancias en las que los señalados no son del PNP”, añadió.

Mientras que, la comisionada electoral del PPD, Karla Angleró, confirmó las denuncias, e indicó que han recibido notificaciones sobre vehículos municipales con empleados en horas de trabajo buscando a personas mayores para llevarlas al correo.

“Cuando salen del correo, los interceptan y les preguntan por quién van a votar, redirigiéndolos a diferentes vehículos oficiales para emitir su voto. Sepan los funcionarios que se están prestando para esta actuación que el Código Electoral tipifica como delito grave”, indicó la comisionada del PPD.