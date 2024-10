Pierluisi apoya despenalizar drogas pero rechaza su legalización

El gobernador Pedro Pierluisi dijo el jueves que favorece despenalizar el uso de sustancias controladas, pero no su legalización, tras el incremento de muertes relacionadas al fentanilo.

“Esto de legalizar conmigo no va. Despenalizar se pudiera hacer hasta cierto punto, pero con mucho cuidado y controles, porque no queremos fomentar el uso de drogas en Puerto Rico, si acaso queremos disuadirlo”, dijo Pierluisi a preguntas de la prensa.

“Siempre he dicho que los usuarios de drogas, los adictos, no deben ser encarcelados, salvo cuando es una reincidencia y están cometiendo una serie de delitos que no brindan alternativas”, añadió el gobernador.

La administradora de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), Carmen Bonet, destacó que la agencia lleva años trabajando con el asunto del fentanilo. “Desde 2017, ASSMCA ha hecho campañas más agresivas para cerrar el paso al fentanilo ilícito, porque debemos mencionar que el fentanilo en uso terapéutico es un medicamento controlado por su potencia”, dijo Bonet.

“Se trata de un fentanilo creado en laboratorios clandestinos sin ningún tipo de control de calidad, y puede resultar letal”, explicó Bonet. “ASSMCA ha repartido más de 100,000 kits de naloxona en los últimos años y ha adiestrado a más de 26,000 personas entre profesionales y líderes comunitarios”.

Bonet hizo un llamado a que “toda persona que compre cualquier sustancia de manera ilícita se arriesga a que pueda contener fentanilo”. Añadió que se están distribuyendo pruebas rápidas de fentanilo para aquellas personas con trastorno de uso de sustancias y que ASSMCA continuará sus esfuerzos en todo Puerto Rico.

El gobernador también mencionó que ve con buenos ojos que la DEA se haya involucrado en el asunto para identificar los puntos donde se está vendiendo la droga contaminada y poder intervenir.

“Lo importante es solidarizarnos con los que tienen problemas de adicción. Son problemas de salud mental, hay que atender a esta gente para realmente tratar su enfermedad”, concluyó Pierluisi.

El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) confirmó que las muertes reportadas en Arecibo fueron causadas por sobredosis de fentanilo en combinación con otras drogas, como cocaína y xilacina.

Las pruebas realizadas por el Laboratorio de Toxicología del ICF revelaron que de los 10 casos recibidos, 6 resultaron positivos a fentanilo con cocaína, 2 a fentanilo con xilacina, y 1 a una combinación de fentanilo, cocaína y xilacina.

La directora ejecutiva del ICF, doctora María Conte Miller, explicó en declaraciones escritas que se realizó un plan de trabajo especial para atender los casos de sobredosis, confirmando las pruebas preliminares.

“Es un incidente múltiple de muertes por sobredosis en un solo municipio o región”, añadió Conte Miller.

Hasta la fecha, el ICF ha recibido 12 casos relacionados con sobredosis en Arecibo, de los cuales todas las autopsias han sido completadas. La investigación continúa.