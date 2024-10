Jenniffer González cambiaría ley que establece meta de energía renovable

La candidata a la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González, anticipó que —de ser electa— promoverá una nueva política pública energética que enmiende la ley actual que establece metas de energía renovable al 2025 y al 2050 para diversificar las fuentes de generación. Lo que no especificó es si movería el 2050 como fecha meta de 100% generación renovable en Puerto Rico.

Las expresiones de la candidata surgieron en entrevista Punto por Punto, en la que además descartó sentirse ser una de las responsables del endeudamiento que llevó a Puerto Rico al proceso de quiebra mediante la Ley federal PROMESA. Más bien, González dijo que, bajo su presidencia cameral, dieron paso a préstamos para que la administración de Luis Fortuño refinanciara deuda a un interés más bajo y pudiera tener dinero para el pago de la nómina de los empleados públicos. La hoy comisionada residente en Washington D.C. señaló a la administración de Alejandro García Padilla como la responsable de la quiebra.

Usted ha planteado la necesidad de recurrir a la generación con gas, pero la ley de Puerto Rico tiene unas metas específicas sobre energía renovable. ¿Promovería enmiendas a esa ley en su administración?

—Yo creo que nosotros tenemos que reformular nuestra política pública energética porque si bien es cierto que yo quiero que utilicemos 100% renovables en el 2050, que es la meta final de la ley, la realidad es que hoy tenemos menos de 7% de energía renovable en Puerto Rico. Así que, tienes que buscar llegar a esa energía renovable, pero sin que eso le cueste tanto al pueblo. ¿Cuáles son esos mecanismos? Tienes hidrógeno, tienes la hidroeléctrica, tienes energía de viento, tienes energía de gas, de gas propano, tienes las distintas tecnologías, y yo creo que el gobierno de Puerto Rico debe diversificar su canasta energética […] Tienes que llegar ahí (al 100 % renovables) bajando costos. Por eso, propongo que diversifiquemos y que evaluemos qué tecnologías podemos utilizar para cambiar plantas que queman hoy búnker y gasolina a gas natural para gas metano, a distintos tipos de tecnología y con esto bajar el costo, aumentar la producción energética hasta que nos vayamos moviendo 100%.

¿Y mover esa fecha del 2050?

—Bueno, yo creo que tenemos que ver cuál es el plan. La misma secretaria de Energía federal ha dicho que no se puede cumplir la meta. Múltiples think tanks en el área de energía han hablado de que no se puede cumplir la meta. Estamos en el 2024. Yo creo que todavía hay espacio, pero tenemos que tomar acción para movernos de la quema de combustibles a energía más limpia y más económica.

¿Ahora mismo no hablaría de mover esa fecha?

—Tenemos que ver primero cuál va a ser la política pública energética, cuántas plantas de generación que tenemos actualmente quemando combustible vamos a convertir a gas natural o a hidrógeno.

Pero ahí se nos iría el dinero de la reconstrucción antes de movernos a renovables.

—Tienes que tener energía limpia y tienes que tener más económica y que cree generación. Y no toda la generación va a ser con fincas […] No podemos estar a oscuras, ni con relevos de carga porque no hay suficiente generación de energía. Tienes que moverte a tener algunas plantas de gas natural, o cualquier otra tecnología, y de ahí movernos hasta poder estar 100 % renovable.

Deuda

Puerto Rico llegó a la quiebra por una deuda acumulada de $72 mil millones al 2016. En el cuatrienio del 2009 al 2012, cuando usted presidía la Cámara de Representantes, se aprobaron casi 18 mil millones en deuda… ¿Se siente responsable, en parte, de la crisis?

—Es que tú estás hablando de deuda y es refinanciamiento de la deuda. Cuando nosotros llegamos, el gobierno anterior había dejado al gobierno de Puerto Rico sin dinero en caja para pagar la nómina, ni los contratos a suplidores. Así que, ante esa realidad y ante estar pagando los intereses de las emisiones de bonos más altos, se utilizó un refinanciamiento, se bajaron los intereses, se acumuló parte de la deuda, se bajó el monto total para reducir el impacto. Así que, si vienes a ver, le economizamos al gobierno de Puerto Rico en intereses y también en el pago de la deuda, al punto que subió la calificación crediticia. Así que, no es que sea deuda nueva, se tuvo que refinanciar la deuda vieja.

Pero al final, quedamos comoquiera en quiebra…

—Bueno, no es lo mismo porque hubiera sido peor. Nosotros bajamos dramáticamente los intereses y bajamos para poder tener dinero en efectivo para pagar la nómina, de lo contrario no hubiera habido dinero para cumplir con las obligaciones en esa época.

Habla de evitar el despido de los empleados públicos, pero luego vino la Ley 7, y también fue bien rápido el trámite legislativo. Viéndolo hoy en retrospectiva, que como quiera terminamos en el default y se despidieron esas personas, ¿hubiese hecho algo distinto?

—Terminamos en default porque posteriormente, luego de alcanzar estabilidad financiera, que se empezaron a someter estados financieros auditados y de tener el control en gasto público, vino el gobierno de Alejandro García Padilla, cuyo asesor era el señor (Jesús Manuel) Ortiz, candidato del Partido Popular. Decidieron no pagar y decidieron decir ‘me vale’ y recordaremos todos que dejaron de pagar las obligaciones del gobierno a Puerto Rico, aun cuando había dinero para hacerlo. No utilizaron el mecanismo de refinanciamiento para aquellas deudas que estuvieran mucho más alta. Financieramente se dejó a Puerto Rico estable y lamentablemente bajo ese gobierno se tiró todo, todo, todo a la calle. De hecho, provocaron y respaldaron el aprobar a una Junta de Supervisión Fiscal que al día de hoy limita más el gasto del gobierno.

¿Usted identifica como responsable de la deuda la administración de Alejandro García Padilla?

—Así es. Así se evidenció cuando el gobernador dejó de pagar y dijo que le valía. Yo creo que han habido malas administraciones en todos los cuatrienios. En el caso nuestro, nosotros bajamos el pago de la deuda, financiamos la deuda y dejamos dinero en caja para el pago de las obligaciones. A dos o tres años de su gobierno, García Padilla tiró el pueblo de Puerto Rico a la quiebra. Yo creo que todo el mundo recordará como se fueron a hacer emisiones a Nueva York a coger más prestado y después dejaron de pagar.

Puede ver la entrevista completa a las 8:00 de esta noche.