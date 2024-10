Estudio: Mujeres afrodescendientes son más propensas a desarrollar cáncer de mama invasivo

Una investigación conjunta entre Ponce Health Sciences University (PHSU) y Moffitt Cancer Center, en Tampa, Florida, sobre el cáncer de mama, encontró ciertas proteínas que pueden desregular la división celular y que suelen manifestarse en mujeres afrodescendientes, lo que provocaría una condición invasiva y complicada de tratar.

Uno de los líderes de la asociación entre ambas instituciones de salud, el doctor Harold Saavedra Lugo, explicó que el estudio, que lleva diez años en curso con distintas propuestas federales del Instituto Nacional de Cáncer, halló que las enzimas, o quinasas, TTK y NEK2 están “sobreexpresadas” en mujeres de herencia africana. Ambas aportan al proceso de división de células llamado mitosis y están involucradas en la metástasis, que es cuando las células cancerosas se esparcen a otros órganos.

“Las mujeres blancas tienen también quinasas, pero tienden a expresarse más en mujeres de ascendencia africana. Las expresan a niveles más altos. La función se vuelve muy distinta a la función normal. Se dividen demasiado o la división es anormal. Se tarda más o se pierden cromosomas que son importantes para suprimir el cáncer”, abundó Saavedra Lugo en entrevista con Metro Puerto Rico. Esta población, entonces, es más propensa a desarrollar un subtipo agresivo de cáncer de seno, conocido como triple negativo.

Esta variante no tiene receptor de las hormonas estrógeno y progesterona ni de la proteína HER2, por lo que una quimioterapia o terapia hormonal tradicional, que controla la propagación de células cancerosas, no funcionaría. La Sociedad Estadounidense contra el Cáncer estima que nueve de cada diez mujeres tiene una probabilidad de sobrevivir por cinco años tras ser diagnosticada con el cáncer triple negativo.

Saavedra Lugo reconoció las disparidades de cáncer en mujeres hispanas y afrodescendientes, comparado con otras etnias y razas, y la falta de estudios sobre esta población, que suele padecer tumores más agresivos. El catedrático en farmacología de PHSU sostuvo que en la población afrodescendiente estos factores de riesgo son heredados desde los tiempos de la trata de esclavos.

“Nosotros nos estamos enfocando en mujeres de herencia africana porque tienden a sobrevivir menos con cáncer de seno en general, especialmente los triple negativos”, mencionó. En el estudio, han participado alrededor de 1,500 mujeres en un estado avanzado de cáncer de seno invasivo, cuya muestra incluye pacientes blancas de origen europeo, afroamericanas, hispanas y asiáticas.

“Los próximos pasos serían el tratamiento de la regulación de quinasas”, sostuvo Saavedra Lugo. Aunque se están probando inhibidores de estas proteínas que exacerban la división celular en estudios clínicos, el investigador dijo que están en una fase exploratoria para determinar la toxicidad en un número limitado de pacientes.

El investigador resaltó que hay unos inhibidores de otras enzimas llamadas auroras, también involucradas en la división celular, que están en etapa de prueba con una cantidad limitada de pacientes que reciben una misma dosis para probar efectividad. Según una publicación del profesor y demás investigadores, también se evalúan terapias combinadas con dosis bajas de los inhibidores.

Estudios clínicos para cáncer de mama avanzado

La hematóloga oncóloga María García Pallas, investigadora en PanOncology Trials, confirmó que hay al menos un estudio activo en la clínica que atiende pacientes con cáncer triple negativo (sin receptores hormonales), mientras que las otras son para pacientes positivos con algún receptor.

Asimismo, para esos estudios contra las enzimas que inciden en la división celular, las pacientes elegibles tuvieron que haber fallado a un tratamiento estándar y su cáncer debe estar en un estado avanzado. Se les administra un medicamento oral que, según la oncóloga, es “muy bien tolerado”, aunque algunos efectos secundarios esperados son náusea o malestar estomacal.

“Son conocidos, porque son de la misma clase [que medicamentos tradicionales], pero de mejor potencia”, estableció.

La doctora coincidió con Saavedra Lugo en que las pacientes latinas han estado “mal representadas” en estudios clínicos y lo atribuyó a que culturalmente no les gusta participar de estudios y que hay poco acceso a ellos en países hispanos.

“Quisiera que hayan más [participantes]”, expresó la galena sobre los pacientes que acuden a los estudios. “Los pacientes conocen del estudio tarde y ya no son candidatos porque pasaron por otro medicamento y no son elegibles”, por lo que subrayó que, cada vez que se diagnostique un paciente, este sea evaluado para estudio clínico, aunque no sea elegible.

Los datos más recientes de incidencia de cáncer de mama invasivo en pacientes femeninas del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico, suministrados a este medio, reflejan un aumento, en promedio, de 1.4%. En 2021, el año más reciente registrado, la tasa ajustada por edad era de 103 por cada 100,000 habitantes, que se ubica entre las mayores en los últimos cinco años.

Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.