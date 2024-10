Jenniffer González: “Esa Junta Nydia Velázquez votó pa’ ella”

La candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón, reaccionó el miércoles, a las expresiones en conferencia de prensa de las congresistas puertorriqueñas, Nydia Margarita Velázquez Serrano y Alexandria Ocasio-Cortez, quienes endosaron a los candidatos de la llamada Alianza de País, y en el que reclamaron la salida de la Junta de Control Fiscal y LUMA Energy.

“Esa Junta de Supervisión Fiscal Nydia Velázquez votó pa’ ella. O sea, ella estuvo a favor de esta legislación de PROMESA que es la que nos impone ahora estos requisitos”, reaccionó González Colón a preguntas del periodista Luis Enrique Falú, en Día a Día (Telemundo).

Sobre las expresiones de las congresistas en torno a la salida de LUMA Energy, la comisionada residente mencionó que: “a mí me parece bien triste que ella hable de eso cuando le votó en contra a los fondos para Puerto Rico en el proyecto bipartita que le daba fondos de Medicaid, fondos de infraestructura. Así que es bien fácil politiquear cuando tienes luz en Nueva York y los puertorriqueños no tienen luz aquí”.

En cuanto al endoso de ambas congresistas a los candidatos de la llamada Alianza de País entre el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), dijo González Colón: “Es que es natural, son dos independentistas endosando a independentistas”.

“Nydia Velázquez, el día que se sentó conmigo a negociar el proyecto de estatus, impulsó la independencia en asociación con los Estados Unidos. Así que, ella respalda como independentista a un independentista para la gobernación. Y Ocasio Cortés, pues, ella es del caucus de los socialistas, así que, está respaldando a socialistas también. A mí no me es nada nuevo, excepto Qué chévere, que gente que vive en la estadidad en los estados, que tiene todos los derechos de los ciudadanos americanos, vengan a querer imponernos aquí candidatos independentistas. ¡Así cualquiera! Así cualquiera es independentista mientras tengan que estar pagando fondos federales”, agregó.

“Ella tiene su casita en Vieques, su casita en Yabucoa, viene de vacaciones. Pero es que es la verdad”, dijo la también comisionada residente, quien aprovechó la entrevista para “solidarizarme con él (Juan Dalmau) por la situación de salud de su esposa porque yo no le deseo eso a nadie, y espero que pueda recuperarse prontamente, no solamente ella, sino su familia. Esto es algo que a todos como seres humanos nos debe tocar y yo me solidarizo”.

Sin embargo, continuó con sus críticas de campaña de candidato a la gobernación de la llamada Alianza de País, Juan Dalmau Ramírez. “Pero su plataforma política, él dice una cosa hablando y la otra es su plataforma. Su plataforma dice en la página 47, búsquelo, que van a eliminar los fondos federales para Puerto Rico”, mencionó

Para el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia, el apoyo de Velázquez Serrano y Ocasio Cortés a la llamada Alianza y a la libre asociación no tendrá impacto significativo en el electorado puertorriqueño.

“Hay una minoría, una pequeña minoría de congresistas que abiertamente apoyan la independencia para Puerto Rico, la libre asociación es una forma de independencia. Esa es su posición, pero el pueblo es el que manda y el pueblo vota a base de su conciencia. Los que están afuera tienen sus opiniones, los que estamos aquí tenemos las nuestras, pero aquí principalmente lo que hace falta es un estatus digno, un estatus que le dé los derechos a nuestro pueblo que se merece, de igual manera un estatus que nos ayude a progresar, echar para adelante como ha pasado con todos los territorios que se convirtieron en Estado. Así que, otra vez, yo respeto esa expresión. Para mí no va a tener un impacto significativo en esta contienda porque, a fin de cuentas, es el pueblo el que se está sufriendo las consecuencias del estatus actual. Es el pueblo el que quiere cambio y es el pueblo que sabe que el gobierno de Estados Unidos es el que está con nosotros en las buenas y en las malas. Cuando aquí hay un huracán, ¿quién viene? ¿Quién viene al rescate? Viene FEMA, viene el Departamento de Vivienda Federal. Con un Puerto Rico independiente no podremos contar con eso en el futuro”, sostuvo el gobernador en un aparte con periodistas.

“Es natural que Alexandria Ocasio Cortez como socialista endose a un miembro de la Internacional Socialista como lo es Juan Dalmau. Sin embargo, el cambio que Puerto Rico necesita no puede ser un salto al vacio a ideas socialistas que nos dividen. He logrado cambio siendo autor del aumento al salario mínimo junto a Hector Ferrer y aumentar el salario de los maestros. Combatí a LUMA desde el principio, en contra de líderes prominentes de mi partido. Detuve un recorte a las pensiones que trató de imponer la Junta de Control Fiscal. No hay que arriesgar el futuro para lograr cambio. Yo le daré cuidadoras a 25,000 familias, acabaré con la política corrupta en Educación, adelantaré medidas para reducir el costo de la electricidad, retendré a nuestros médicos y sacaré a Luma”, reaccionó el candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz González, sin hacer alusión alguna a Velázquez Serrano.