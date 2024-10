Candidato a alcaldía de Florida asegura son “falsas” las denuncias en su contra

El candidato a la alcaldía de Florida por el Partido Popular Democrático (PPD), José Ángel Crespo, aseguró que son falsas las denuncias en su contra y denunció la utilización de recursos del estado con “fines políticos”.

Las autoridades radicaron cargos contra el candidato a la alcaldía de Florida por el Partido Popular Democrático (PPD), José Ángel Crespo Cortés, por violación a la Ley Electoral y obstrucción a la justicia.

PUBLICIDAD

En declaraciones escritas, Crespo Cortés, señaló que la radicación de cargos es parte de la contienda electoral a 20 días del evento el 5 de noviembre y aseguró que las acusaciones en su contra son “falsas”.

“En respuesta a las imputaciones infundadas y presentadas en mi contra aclaro que, como candidato a la alcaldía de Florida por el Partido Popular Democrático (PPD) y presidente del Comité Municipal, he actuado siempre en estricto cumplimiento de la ley y con un profundo respeto hacia el proceso electoral de nuestro pueblo. La acusación relacionada a que alegadamente interrumpí un evento electoral o de que interviniera con un agente de la Policía durante la primaria del 2 de junio de 2024 es completamente falsa y parte de una campaña de desprestigio orquestada por adversarios políticos del PNP”, expresó.

Del mismo modo, denunció que se utilicen recursos del estado con “fines políticos”.

“Es evidente que estos cargos, presentados justo a menos de 20 días para las elecciones generales, no son más que un intento desesperado por manchar mi reputación y desviar la atención de los verdaderos problemas que enfrenta nuestro pueblo. Estas acusaciones no solo son injustas, sino que reflejan una preocupante utilización de los recursos del Estado con fines políticos. Como el más alto funcionario del PPD en Florida, ejerciendo mi rol de presidente del Comité Municipal, tenía plena autoridad para supervisar los procedimientos de nuestra primaria. No es función de ningún representante del PNP y de las autoridades, intervenir en un proceso interno de nuestro partido. Exijo que se respete nuestra jurisdicción y la autonomía que nos corresponde como colectividad política”, añadió.

Según informó la Oficina de Prensa del Negociado de la Policía, los hechos que se le imputan ocurrieron durante la celebración de las primarias, el 2 de junio, en la escuela Juanita Ramírez, del mencionado municipio.

PUBLICIDAD

Se alega que el agente del Negociado de la Policía, Jorge Ortiz Camacho habría intervenido con Crespo Cortés, luego de que varios funcionarios del colegio denunciaran que el aspirante había cometido varias violaciones electorales.

El caso fue consultado con el fiscal José Acevedo Acevedo, quien instruyó radicar los cargos antes mencionado.

El caso fue presentado ante la juez Nadja G. Banuchi Ramos del Tribunal de Primera Instancia de Utuado, quien luego de escuchar la prueba determinó causa contra el candidato y le fijó una fianza global de $1,000, la cual prestó a través del Programa de Servicios con Antelación a Juicio.

La vista preliminar contra Crespo Cortés fue pautada para el primero de noviembre.