¿Proyectos como “Moncayo” impactan la vivienda asequible en la isla?

Durante el conversatorio titulado “The State of Housing in Puerto Rico: Affordable Housing Myths, Realities, and Opportunities”, del 2024 ICON Summit, Agustín Rojo, presidente de Puerto Rico Builders Association, abordó la inquietud sobre cómo proyectos de gran escala como “Moncayo” podrían afectar la vivienda asequible en la isla, lo que para el profesional, es una grande idea falsa.

Al responder preguntas sobre si estos proyectos encarecen las propiedades y afectan el acceso a viviendas, Rojo catalogo lo percepción como “totalmente incorrecta”. Asimismo, explicó que menos del 1% de las ventas de viviendas en Puerto Rico superan el millón de dólares.

“Esa es la verdad. Si miras los datos, eso no hace que la rueda se mueva. Esas propiedades no hacen que el resto de las propiedades sean más caras en Puerto Rico. La razón por la que las propiedades son mucho más caras en Puerto Rico en los últimos años es debido al bajo inventario y la alta inflación del costo de los materiales. Esa es una realidad”, comentó.

Rojo, además añadió que las leyes de zonificación son muy estrictas.

“Si uno consulta el Plan de Usos del Terreno, que es el plan de zonificación de Puerto Rico, la Junta de Planificación, si uno visita el sitio web, verá que en Puerto Rico solo el 14% de la tierra está clasificada para ser desarrollada de alguna manera”, continuó.

Conforme al presidente, el 86% de la tierra en Puerto Rico está reservada para la agricultura o algún tipo de protección natural. “Y todos pensamos, oh, Puerto Rico está todo cementado. Eso no es verdad”.

Rojo compartió una mentalidad positiva sobre proyectos millonarios como Moncayo, describiendo que la isla necesita urgentemente un mejor desarollo económico. También indicó que zonas como Fajardo y Cabo Rojo necesitan de más plazas de empleo.

Proporcionan desarrollo económico en esas áreas. Cabo Rojo es un lugar que necesita urgentemente desarrollo económico, una necesidad urgente de empleos. Y también lo son Fajardo. Necesitan urgentemente empleos, empleos bien remunerados. Por lo tanto, no creemos que afecte negativamente los precios de la vivienda en Puerto Rico”, concluyó.

“Moncayo” es un ambicioso proyecto de lujo en Fajardo, Puerto Rico, que incluirá un hotel de 68 habitaciones, 400 residencias con precios a partir de $3 millones, un campo de golf de 18 hoyos, y una finca orgánica de 200 acres. Con una inversión proyectada de más de $100 millones por parte de Juniper Capital, el proyecto espera estar finalizado para 2027.

Otras consideraciones

El conversatorio, moderado por Vanessa de Mari-Monserrate, CEO de Interlink, también contó con la participación de Marcial Díaz de Banco Popular, y Francis Pérez de Foundation for Puerto Rico, quienes profundizaron en otros desafíos como la escasez de vivienda nueva, especialmente para jóvenes profesionales y las familias de ingresos medios.

Los profesionales detallaron que la falta de incentivos para promover la construccion de vivienda, y el ajuste de los límites de ingresos para que más personas puedan acceder a subsidios de vivienda.

El evento ICON Summit se llevó a cabo en el Hotel Sheraton del Centro de Convenciones.