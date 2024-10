Hombre pierde la vida tras accidente en la PR-115 de Añasco

Las autoridades informaron que un hombre murió luego de ser atropellado a eso de las 4:30 de la mañana del martes, 15 de octubre de 2024, en la carretera PR-115, del pueblo de Añasco.

De acuerdo al informe de la Policía, un hombre, quien no ha sido identificado, manejaba un vehículo Isuzu Tropper, de sur a norte. Al llegar al kilómetro siete de la dicha carretera, alegadamente no se percató del peatón, que no ha sido identificado, el cual se encontraba en el centro del carril tras salir de un carro Mitsubishi Mirage, que estaba estacionado en el área del paseo. El sujeto fue arrollado.

El peatón murió en el lugar.

El conductor involucrado en este accidente se detuvo en el lugar.

Investigan muerte sin causa determinada en Bayamón

La Policía de Puerto Rico investiga la muerte de un hombre reportada en la mañana del lunes, en la carretera 840, reparto Estrada, sector La Aldea, en el pueblo de Bayamón.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la situación. Al llegar al lugar, los agentes encontraron en el interior de un auto Acura MDX color negro, del año 2001, a Richard Andrew Colón Rivera, de 43 años, sin signos vitales. El vehículo estaba estacionado en la marquesina de su residencia, y el cuerpo fue hallado por el padre del occiso.

No se han encontrado signos de violencia en el cuerpo y, al momento, se desconoce la causa de la muerte. El progenitor del occiso indicó que Colón Rivera padecía de depresión.

El agente Ángel D. Rosario Rivera, de la División de Servicios Técnicos, trabaja la escena, mientras que el agente Alex Vázquez, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Bayamón, está a cargo de la investigación junto a la fiscal de turno.

Se exhorta a la ciudadanía que de poseer información que ayude al esclarecimiento de casos, favor de llamar al 787-343-2020 o comunicarse a través de las redes sociales oficiales de la Policía.