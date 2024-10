Candidato a la alcaldía de Arecibo por MVC propone redefinir la seguridad pública ante crisis por el uso de drogas

Lauce Colón Pérez, candidato a la alcaldía de Arecibo por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), denunció el uso de operativos policiales y tácticas represivas como respuesta a la crisis de drogas que afecta a comunidades como el Residencial El Cotto, donde el abuso de fentanilo ha cobrado la vida de siete personas y ha llevado a la hospitalización de varias más. Colón Pérez señaló que es momento de redefinir qué es la seguridad pública, abandonando la visión policial-punitiva y adoptando un enfoque basado en la salud y el desarrollo humano.

“La seguridad pública no es más policías en las calles o más operativos en nuestras comunidades. La verdadera seguridad radica en garantizar acceso a educación, salud, vivienda y programas comunitarios que luchen contra la pobreza y la marginación,” declaró Colón Pérez. “Estamos criminalizando una enfermedad. No podemos seguir tratando a las personas con adicciones como delincuentes, sino como pacientes que necesitan apoyo y tratamiento.”

El enfoque de Colón Pérez para Arecibo se centra en redefinir la seguridad pública desde una perspectiva salubrista, en la que la prevención, el desarrollo comunitario y la creación de oportunidades sean los pilares fundamentales. En lugar de perpetuar la represión y la criminalización de las comunidades más vulnerables, su plan apuesta por reducir la criminalidad mediante la inversión en salud y bienestar.

Colón Pérez propone la creación de un programa de intervención especializado que incluya equipos multidisciplinarios formados por profesionales de la salud mental, trabajadores sociales y médicos, quienes estarán capacitados para atender estas crisis sin recurrir a las fuerzas policiales. “Una persona en crisis necesita apoyo inmediato y especializado.

“La Policía no debería intervenir en estos casos, ya que su enfoque no está diseñado para ofrecer asistencia emocional o médica, y puede escalar la situación o criminalizar a quien necesita ayuda,” explicó Colón Pérez. “Este programa se desarrollará en base de y con la invitación a colaboración con organizaciones de derechos humanos en Puerto Rico, como Kilómetro Cero y su proyecto Que No Sea La Policía, alineándose con su enfoque de reducir la intervención policial en crisis y promover alternativas comunitarias más efectivas”.

Entre las propuestas clave de Colón Pérez para una Nueva Seguridad Pública en Arecibo se incluye la creación de centros de rehabilitación municipales, dedicados al tratamiento gratuito de las adicciones. Estos centros ofrecerán un enfoque integral que combinará tratamiento médico especializado, terapias psicológicas y programas de reinserción social, poniendo énfasis en la formación laboral y el acompañamiento post-rehabilitación para asegurar una reintegración efectiva en la sociedad.

Además, propone la formación de un equipo multidisciplinario de salud compuesto por profesionales de la salud mental, trabajadores sociales y médicos, con el objetivo de tratar a las personas con adicciones desde un enfoque humanitario, en lugar de criminalizarlas. También se desarrollarán campañas de prevención y educación en salud para promover una cultura de salud preventiva en las comunidades y escuelas, junto con programas de apoyo comunitario que ofrezcan orientación continua a quienes están en riesgo, facilitando su recuperación y reintegración social.

El candidato también propone la creación de un Departamento de Desarrollo Humano, que será responsable de garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para todos los ciudadanos, enfocándose en apoyar a las personas más vulnerables, como las víctimas de la violencia de género, el sinhogarismo y la comunidad LGBTQAI+.

“El Programa Municipal Contra el sinhogarismo que proponemos será esencial para brindar a las personas sin hogar refugios dignos donde no solo puedan encontrar un lugar seguro para dormir, sino también acceder a atención médica, alimentación, asistencia legal y oportunidades de reintegración laboral,” explicó Colón Pérez.

Además, su plan incluye programas de vivienda accesible que permitan a las personas transitar a una vida estable y digna, combatiendo las causas subyacentes del sinhogarismo, como la pobreza y la falta de recursos.

“El enfoque de seguridad pública que estamos proponiendo es revolucionario porque, en lugar de aumentar la vigilancia y la represión, apuesta por el bienestar y la dignidad de las personas. No se trata de más policías, sino de atender la causa raíz de la “criminalidad” con más salud, más oportunidades, más educación. La verdadera seguridad pública es aquella que nace del desarrollo humano y la cohesión social y comunitaria,” concluyó.

Con este plan, Colón Pérez busca sentar las bases para un Arecibo más seguro, justo y equitativo, donde el acceso a los derechos fundamentales sea la clave para reducir la criminalidad y mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del municipio.