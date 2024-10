Velocicharge anuncia la tercera expansión de la red de carga rápida para autos eléctricos en la Isla

Velocicharge, líder en infraestructura de carga rápida para vehículos eléctricos en Puerto Rico, anunció el lunes su tercera fase de expansión, la cual se extenderá hasta mediados de 2026.

Esta expansión incluye nuevas estaciones y mejoras en las instalaciones existentes, con el objetivo de fortalecer su red en toda la isla.

Carlos Vizcarrondo, CEO de Velocicharge, destacó la importancia de esta expansión.

“Estamos listos para seguir liderando el camino hacia un futuro más sostenible en nuestra isla, con el apoyo de los fondos federales NEVI y nuestra inversión privada, impulsando la movilidad eléctrica en Puerto Rico”, afirmó Vizcarrondo en declaraciones escritas.

Las nuevas estaciones estarán ubicadas en Plaza Cayey, Plaza Fajardo, Plaza Isabela y Marriott Courtyard en Aguadilla. Además, se ampliarán y mejorarán las estaciones en The Shops at Caguas, Plaza Río Hondo en Bayamón, Plaza Las Américas y The Outlets 66, que aumenta el número de cargadores rápidos disponibles.

La expansión también cuenta con el apoyo del programa federal NEVI, lo que permitirá construir nuevas áreas de carga en Yauco y expandir las instalaciones en The Outlets at Montehiedra. Las estaciones estarán equipadas con cargadores de alta potencia de hasta 180 kW, funcionando las 24 horas del día para asegurar una experiencia eficiente y rápida para los usuarios.