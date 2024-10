Talento de Puerto Rico se une a la campaña que promueve el voto puertorriqueño en la diáspora

La empresa de producción, Desvío Productions, aceptó el reto de diseñar una campaña invitando a los boricuas a votar en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos.

“Cuando me explicaron la importancia de los votos en lo que se conoce como el colegio electoral, me di cuenta del poder que tienen los millones de boricuas que viven en seis estados clave que pueden cambiar los resultados del colegio electoral. ¿Cómo lo comunicamos? Ese fue el reto”, comentó Ramón E. Torres, quien, junto a Mario Ruíz y Jesús Feliciano, aceptó el desafío de Boricua Vota y de la National Puerto Rican Agenda.

“Para ganar la presidencia, se necesitan al menos 270 votos del colegio electoral. Aunque hay votos puertorriqueños en todos los estados, hay algunos donde nuestro voto puede hacer la diferencia. El ejemplo más claro es el estado de Pennsylvania, que cuenta con 19 votos en el colegio electoral. En las elecciones de 2020, la diferencia a favor del presidente Biden fue de solo 82,000 votos y la población boricua en ese estado es de casi medio millón. Si salimos a votar, podemos asegurar que ese estado se quede a favor de los demócratas o republicanos. La campaña es no partidista; lo que buscamos es que la gente vote; pero para lograrlo, necesitamos que la gente tenga confianza y valore su voto”, señaló Nilda Ruíz, presidenta de la National Puerto Rican Agenda.

“El mensaje lo preparamos para que pueda ser utilizado en varios estados, utilizando el formato de video y gráficas. A los muchachos de Desvío Productions se les ocurrió mostrar dos escenarios comunes en cualquier comunidad boricua: una barbería y un salón de uñas. Los talentos principales son el actor de teatro José Eugenio Hernández y la creadora de Dialecto Boricua, Sheila Torres”, agregó.

Precisamente, Torres destacó que entiende que la comunidad boricua radicada en los Estados Unidos se le olvida “el valor de nuestra voz en procesos sociales y electorales”.

“Durante el video, cambiamos las gráficas y explicamos la importancia del voto boricua en Carolina del Norte (16), Georgia (16), Wisconsin (10), Arizona (11), Florida (30) y Pennsylvania (19); un total de 117 votos del colegio electoral. En todos estos estados, el voto boricua es suficiente para eliminar las diferencias entre los candidatos”, destacó Jimmy Torres, fundador de Boricua Vota. “Tenemos que vincular nuestro voto con los posibles resultados ya que lo único que respetan los políticos de todos los partidos es la participación electoral. La apatía y la falta de participación solo logran que nos ignoren o nos vean como un gasto. Si queremos que nombren personas y asignen recursos para avanzar en los asuntos importantes de nuestras comunidades y de Puerto Rico, tenemos que votar. Si no motivamos este voto, nadie lo hará. Si no lo hacemos, siempre ganarán ‘ellos’ y siempre perderemos nosotros. Escucharemos frases como ‘los boricuas no salieron a votar’. Eso no puede pasar”, enfatizó Torres.

Ruíz recalcó que hay 5.8 millones de puertorriqueños en Estados Unidos, por lo que “el poder es inmenso y debemos hacernos respetar”.

“La National Puerto Rican Agenda tiene como objetivo formar un frente común con otros aliados para impulsar una agenda de progreso para nuestras comunidades y nuestro amado Puerto Rico. Compartan el video en sus redes sociales, hagan llamadas a sus familiares y apoyen las campañas de cientos de boricuas y buenos amigos que son candidatos actualmente y estarán en las papeletas este 5 de noviembre. Tenemos que salir a votar, dejemos de ser un gigante dormido”, afirmó Ruíz.