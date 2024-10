Analizan el “librito” de los pasos a seguir en el debate de candidatos a la gobernación

Se aproximan las elecciones generales del 5 de noviembre, y con esto las campañas y las posturas se intensifican. Con los pasados debates cada candidato a la gobernación se preparó para lo que promete ser uno de los debates más decisivos de la contienda electoral. Este próximo martes 15 de octubre, los principales candidatos a la gobernación de Puerto Rico se enfrentarán nuevamente en un intercambio de ideas y propuestas, con miras a convencer al electorado en la recta final.

Para el exdirector de campaña del Partido Popular Democrático (PPD), Irving Faccio, los candidatos de todos los partidos aprovecharán este debate para conectar con la ciudadanía y convencerla de otorgarles su voto.

“El elector, fundamentalmente el elector indeciso o el que no ha tomado su decisión, [la toma] en las últimas tres semanas, dos semanas antes de ir a votar. Sin duda, [los debates] son una de esas piezas importantes en las campañas políticas. Después de todo lo que ha pasado en esta campaña, y como las campañas principales deben tener su propia encuesta, pues vamos a ver unos candidatos con un mensaje bien claro, con un mensaje al elector indeciso de por qué deben favorecerlo con su voto y tratar de mover al elector a base de convencimiento y de emoción”, expresó.

En cuanto a la atención sobre la contienda electoral, en términos generales, Faccio señaló que el efecto de los debates ha sido positivo para los candidatos. Asimismo, identificó que cada campaña e incluso los medios han sido factores importantes para influir en la toma de decisión del elector.

“He visto un esfuerzo tanto de los candidatos como de su campaña y de los medios de tener un proceso importante para una toma de decisión. [...] Yo veo una campaña que se ha intensificado, veo una campaña que incluso esos candidatos que tenían menos recursos económicos pues hicieron lo que tienen que hacer, pues recaudaron una cantidad respetable de dinero y están en los medios tratando de llevar su mensaje”, concluyó.

Mientras Faccio se mantuvo objetivo, el exdirector de campaña del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jorge Dávila no aguardó su apoyo por la candidata a la gobernación por el mismo partido, Jenniffer González.

“Jenniffer González yo creo que lució muy bien en el debate y se debe mantener siendo la persona que está arriba en todas las encuestas. Tratando de no cometer errores y de seguir presentando las propuestas que ha presentado en el primer debate. Fue la que más propuestas presentó. Así que yo esperaría que Jenniffer González se mantenga en el mismo ritmo con el que lució en el primer debate”, dijo.

El exdirector añadió que es tiempo para el candidato a la gobernación por el PPD, Jesús Manuel Ortiz, se dé cuenta que está batallando por el “segundo lugar”.

“Cada cual tendrá su librito. Yo esperaría que Jesús Manuel se dé cuenta que él está compitiendo para el segundo lugar, que con quien tiene que cazar la pelea es con Juan Dalmau. [...] Y Juan Dalmau, [espero] pueda explicar la independencia para él, porque es una persona que ha defendido la independencia toda la vida y de pronto le escondió. No salió la palabra independencia de su boca ni una sola vez. Javier Jiménez, obviamente es una persona que no había estado acostumbrado a debate. En ese sentido, muchos de los turnos no pudo completar su línea de pensamiento. Pensaría que está mejor preparado para este segundo debate”, detalló Dávila.

Dávila, incluso, comentó que la campaña de González ha sido efectiva en revocar las propuestas del candidato pipiolo.

“Yo creo que obviamente la campaña del PNP ha sido muy efectiva en términos de presentar a Juan Dalmau como una persona que cree en la independencia y que una vez llegue a la gobernación va a hacer todo lo posible y todo lo que esté a su alcance para tratar de dirigir a Puerto Rico al camino de la independencia. Lo que significaría la pérdida de fondos federales, la pérdida de la ciudadanía americana para las futuras generaciones, la pérdida de la relación permanente con los Estados Unidos”, detalló.

Sin embargo, confesó que las elecciones y las perspectivas de los votantes podrían cambiar en cualquier momento.

“Desde mi punto de vista, Jenniffer González cargó a los últimos dos gobernadores del PNP. Tanto Ricardo Rosselló como Pedro Pierluisi. Así que no me sorprende la ventaja cómoda que ella lleva, aunque otra vez todavía queda mucho tiempo, y las elecciones cambian en cualquier momento”, continuó.

El “Debate Destino 2024″, unión entre el periódico Metro Puerto Rico, NotiUno y TeleOnce, se llevará a cabo el martes, 15 de octubre a las 8:30 p.m.