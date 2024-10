Alcaldes identifican insuficientes fondos asignados por la Junta

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó el pasado viernes la distribución de aproximadamente $28,869,943 como parte del presupuesto del año fiscal 2025, destinado a apoyar los “servicios esenciales” en 42 municipios del archipiélago.

El presupuesto aprobado por la Junta es de $30 millones, por lo que los $1,130,057 restantes se mantendrán bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para potenciales desembolsos futuros.

Aunque la asignación fue aprobada, el alcalde de Villalba por el Partido Popular Democrático (PPD) y presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández Ortiz criticó el procesó “burocrático” que presuntamente retrasó la llegada de los fondos.

“El año pasado nosotros no tuvimos que esperar tanto. Ya estamos en casi noviembre, mediados de octubre, y el dinero se supone que se recibiera el primero de julio. Así que, de por sí, lo primero que yo tengo que decir es que lo estamos recibiendo julio, agosto, septiembre, octubre, cuatro meses más tarde. En lo que se supone que lo hubiéramos recibido, porque la asignación antes era directa”, dijo Hernández Ortiz.

El presidente de la Asociación, además, señaló que la aprobación del presupuesto de $30 millones no es suficiente para estabilizar las operaciones municipales.

“$30 millones no son suficientes para lo que los municipios necesitan. Así que estamos contentos, por un lado, porque los municipios lo necesitaban con ansia. Molestos, porque llega cuatro meses más tarde. Nuestra propuesta es que esos 30 millones el año que viene, cuando estemos en la legislatura y seamos gobierno, se puedan aprobar 150 millones, que es lo que realmente va a ayudar a estabilizar los municipios. Este dinero no estabiliza los municipios. No los estabiliza bajo ningún concepto”, continuó.

Los $150 millones a los que el alcalde de Villalba hizo referencia son los mismos que, según el alcalde de Camuy y presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel “Gaby” Hernández Rodríguez, se mantienen gestionando desde abril para la aprobación del Fondo de Equiparación.

Hernández Rodríguez explicó que la Federación de Alcaldes, en colaboración con el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, y el presidente del Senado, José Luis Dalmau, negoció con la Junta de Supervisión Fiscal para asegurar los $30 millones destinados a servicios esenciales. Y aunque recibió positivamente la aprobación de los $28 millones, coincidió con el alcalde de Villalba en que la cantidad es insuficiente.

“Si me pregunta si es suficiente, no lo es, nunca lo va a ser, porque la necesidad que tenemos todos los alcaldes y alcaldesas con nuestros ciudadanos y en nuestros municipios, nunca vamos a poder cubrir toda la necesidad que hay. Si me preguntas a mí, la asistente del hogar, la ama de llave, las listas de espera en Camuy superan los 300 personas esperando por una oportunidad para tener una ama de llave (...)”, expresó.

Calificó el presupuesto de 2025 como un “gran avance”, destacando que es el de mayor asignación presupuestaria para los gobiernos municipales en los últimos cuatro años. Subrayó que los fondos están destinados a actividades claramente definidas, como el co-pago de los $49.5 millones para reparaciones por daños de zona, aunque una vez utilizados esos recursos, “ese dinero desaparece”, afirmó.

Por otra parte, precisó que se debe ser honesto con el pueblo de Puerto Rico e identificó que no hay algún tipo de control sobre cuánto se debe tardar la aprobación del presupuesto.

“(La Junta) tienen que aprobar toda esta distribución de fondos. Ellos se tardaron en hacer la misma, pero llegó durante la tarde de ayer. Yo hubiese querido que fuera el otro día, pero la Junta de Supervisión Fiscal es la que tiene la última palabra en este tipo de distribución”.

Hernández Rodríguez afirmó continuará trabajando para una mejor asignación presupuestaria, detallando que en el plan de gobierno de su compañera, la candidata a la gobernación Jenniffer González Colón, se busca revisar en enero las fórmulas de distribución para así incluir más recursos para los municipios. Este plan busca establecer un fondo fijo de servicios esenciales de $150 millones para los municipios.