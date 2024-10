Wanda Rolón plantea que ningún partido puede reclamar ser el único con valores

La pastora Wanda Rolón opinó que las personas religiosas en Puerto Rico no deben votar por un partido solo por el hecho de presentarse como representantes del sector de fe, sino que dijo los electores deben estudiar las plataformas de todas las colectividades que se presentan a las elecciones del 5 de noviembre.

“El hecho de que se esté promoviendo un partido en particular diciendo que esos son los únicos de valores, parece que es algo un poquito distante de lo que es la realidad. De que tienen un anhelo, un deseo verdad, amén. Pero yo estudio las plataformas y yo creo que no podemos invisibilizar ningún sector de la población. Independientemente tenga mi fe, profese mi fe o no cree en lo que yo creo o no tanto. La gente que vamos a una iglesia, que tenemos una fe debe ser visibilizada y tanto la gente que no va, también”, sostuvo Rolón en entrevista con Metro al Mediodía.

La líder religiosa también le salió al paso al candidato al senado por Bayamón del Proyecto Dignidad (PD), César Vázquez por su controversia con la candidata a la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González sobre su maternidad. Rolón calificó como desacertadas las expresiones de Vázquez y planteó que la dignidad de la mujer tiene que ser respetada.

Sobre las elecciones del 5 de noviembre, Rolón dijo que los líderes religiosos que militan en PD saben que ella votará con su conciencia. “Yo creo que las plataformas se tienen que estudiar y evaluar, y ver quién es la mejor opción para nosotros como pueblo que traiga bendición a todos por igual. Y que se trate con dignidad y con justicia a todos los que somos ciudadanos de este país”, sostuvo.

La pastora añadió que “no podemos pretender que todo el que esté en el Senado o en la Cámara, o en La Fortaleza o en las posiciones de autoridad, sean de la religión que yo profeso”. Lo que dijo es que se debe buscar personas que sean justas y que tengan la intención de echar el país adelante. “Y que tengan temor reverente a Dios porque cuando uno teme a Dios reverentemente, uno sabe que ahí está el superior, que Dios a la Iglesia que tú vayas no importa lo que importa y que tú tengas esos valores dentro de ti. Y una cosa que yo noté dentro del debate, el primer debate que hubo de gobernadores, fíjese, yo estaba esperando, yo no lo vi con mucha tranquilidad así, y nadie mencionó a Dios, nadie es nadie, solamente una candidata mencionó a Dios. Dijo si Dios lo permitía, con el favor de Dios, y así que tenemos que verlo. Aquí nadie puede hacer nada si arriba no nos ayuda”, apuntó.

A juicio de la pastora Rolón, Puerto Rico está en un punto en que la gente ha perdido la esperanza. “Yo le digo a mi país no la perdamos, Hay esperanza, sigue habiendo un Dios en el cielo y con la ayuda del Señor es que vamos a echar hacia adelante este país”, afirmó.