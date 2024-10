Instalan el “Monumento a los Soldados Caídos” en el campo de batalla de Yauco

Con el propósito de conmemorar a los soldados que perdieron la vida en el campo de batalla, el municipio de Yauco instaló el “Monumento a los Soldados Caídos” para reconocer su esfuerzo y servicio.

“Hoy recordamos a nuestros hermanos yaucanos, quienes, con valentía y sacrificio, entregaron su vida por la libertad y la justicia... Ellos no se rindieron ante el miedo, ni tampoco retrocedieron ante la adversidad... Su legado vive en cada uno de nosotros, como un recordatorio de que la paz y la libertad son conquistas que merecen ser defendidas y recordadas siempre… Honremos su memoria, no solo con palabras, sino con acciones que reflejen el mismo coraje y amor por nuestra patria. Sigamos adelante, sabiendo que su sacrificio no fue en vano y que nosotros somos los guardianes de ese sueño por el que ellos dieron todo”, manifestó el alcalde de Yauco, Ángel Luis ‘Luigi’ Torres Ortiz.

El monumento está ubicado en la plaza pública Fernando Pacheco y Matos.

“Este monumento simboliza, sin duda alguna, nuestro más profundo respeto y gratitud hacia aquellos valientes hermanos yaucanos que entregaron sus vidas en defensa de nuestra amada patria”, manifestó quien hizo hincapié en que “de esta forma, estamos cumpliendo con nuestro compromiso de que, una vez termináramos con los trabajos de reconstrucción en este lugar, estaríamos instalando este nuevo monumento”, explicó Torres Ortiz.

“El sacrificio de nuestros héroes yaucanos merece ser reconocido siempre… Qué su valentía, en el campo de batalla, sea el motor que nos inspire a construir una comunidad unida y repleta de paz”, finalizó diciendo el alcalde.

‘Monumento a los Soldados Caídos’ municipio de Yauco