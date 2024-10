Fin de semana largo sin luz para múltiples sectores por trabajos de LUMA

La empresa encargada del sistema de transmisión y distribución del servicio eléctrico, LUMA Energy, estará llevando a cabo trabajos de mantenimiento que dejarán a múltiples clientes sin luz durante el fin de semana largo.

Según reporta la empresa en su portal, específicamente en la sección de mejoras planificadas, se llevarán a cabo diversos trabajos en varias partes de la isla desde el sábado hasta el lunes.

El sábado, 12 de octubre se realizarán labores de Restauración y modernización de subestaciones en Canóvanas desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde.

Sectores afectados: Comu. Las 400, Comu. Villa Sin Miedo, Edu. Escuela Eduardo García Carrillo, Edu. Escuela Elemental Barrio Las 400, Edu. Escuela Elemental Domingo Nieves Ortiz, Edu. Escuela Manuel Agosto Lebrón, Edu. Escuela Pedro Gutierrez, Ind. Industrial Park, Parc. Benítez, Parc. Campo Rico, Sect. Añoranza, Sect. Barrio Cubuy, Sect. Barrio Lomas, Sect. Cambalache, Sect. Canovanillas, Sect. Colinas, Sect. Colinas De Cubuy, Sect. Condesa, Sect. Cubuy Marines, Sect. El Hoyo, Sect. Finca Pozos, Sect. Haciendas Cambalache, Sect. Hipódromo El Comandante, Sect. La Gallera, Sect. Las Magas, Sect. Las Yayas, Sect. La Vega, Sect. Lomas Cole, Sect. Los Cafés, Sect. Los Casillas, Sect. Los Castillo, Sect. Los Castros, Sect. Los Colón, Sect. Los González, Sect. Los Navarro, Sect. Los Peñones, Sect. Los Pereira, Sect. Los Torres, Sect. Peniel, Sect. Puente Moreno, Sect. Quebrada Prieta, Sect. Toma De Agua, Urb. Country View, Urb. Estancias De Campo Rico

Además, en el mismo municipio se realizarán labores de 5:00pm a 6:00pm:

Res. Residencial Jesús T. Piñero, Sect. Casco Urbano, Urb. Country View, Urb. Del Pilar, Urb. Las Vegas.

En San Germán se estará trabajando con un “punto caliente” de 8:30am a 2:00pm.

Urb. Estancias Del Río, Urb. Las Palmas, Urb. Mansiones De Sabana Grande, Urb. San Antonio, Urb. Santa Ana, Urb. Villa Borinquen, Comu. Camino Mérito, Edif. Rosado, Parc. Minillas, Sect. Flor, Urb. Paseos Del Valle, Tribunal Municipal, Urbanización San José.

Varios sectores en Corozal también se verán afectados por trabajos en postes de 7:00am a 5:00pm.

Bo. Negros & Bo. Padilla Sector Los Llanos PR-568.

Igualmente, en San Juan se realizarán trabajos en una subestación de Hato Rey a partir de las 11:00pm del sábado.

San Juan: Com. Ballori & Farré, Com. Computerinn, Com. Cvs Pharmacy, Com. Euromoda, Com. Mistura, Edu. Colegio De Ingenieros Y Agrimensores De Puerto Rico, Urb. El Vedado, Urb. Huyke, Urb. Roosevelt

Cond. Atrium Plaza, Cond. La Morada Apartments, Sect. La Cerámica, Edif. Telemundo / Wkaq, Edu. Head Start Nemesio R. Canales, Ind. Urbanización Industrial Tres Monjitas, Ave. Chardón, Hato Rey Norte, Ave. Chardón, Hato Rey Norte, Hato Rey Central.

Cmpe. Colegio Universitario De San Juan, Cmpg. Federal Court Buildings, Cond. Parque Centro, Cond. San Juan Chateau, Ind. Urbanización Industrial Tres Monjitas, Plaza Las Américas, Plaza Las Américas, Arterial Hostos, Hato Rey Centro, New San Juan, Hato Rey Norte, Come. Plaza Las Américas, Ind. Urbanización Industrial Tres Monjitas, Res. Residencial Nemesio R. Canales.

En Bayamón, también se estarán realizando labores de removido de vegetación peligrosa de 8:00am a 6:00pm.

Marginal Santa Cruz.

Para el domingo, 13 de octubre solo hay un trabajo programado, en el Municipio de Mayagüez, que solo se identifica como “requerido por cliente”. Esto afectará al recinto de Mayagüez de la Universidad Católica.

Lunes, 14 de octubre

El lunes que será feriado para muchos, también será un día donde el servicio de luz puede interrumpirse por trabajos de LUMA Energy.

La mayoría son trabajos de cambios de postes del servicio eléctrico.

En Corozal, se estará trabajando en el Barrio Cuchillas de 7:00am a 5:00pm.

Mientras que en el Municipio de Trujillo Alto se realizarán las mismas labores de 7:30am a 6:30pm.

Sectores afectados:

Carr 175, KM 12.0 Int., Bo. Los Barros, Sect. La Variante, Camino Los Morales, Trujillo Alto

Camino Los Matos y Urb. Rincon Español, Trujillo Alto

Coamo: 9:00am a 5:30pm

Callejon Los Gandules, Bo. Las Flores

San Juan: 7:30am a 6:30pm

Urb. Villa Andalucia calle Ronda y calle Ronda Int., Hills Court Apartments

Trujillo Alto: 7:30am-6:30pm

Camino Los Matos y Urb. Rincón Español, Trujillo Alto