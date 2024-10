Sector industrial debate sobre factores de la “compleja” situación energética de la isla

El conversatorio sobre la Emergencia Energética y la Supervivencia Económica del Sector Industrial organizado por la Asociación de Industriales de Puerto Rico, se llevó a cabo ayer y contó con la presencia de varios profesionales expertos en el tema energético, quienes debatieron sobre los principales factores para estabilizar la red eléctrica de la isla.

Uno de los discursos fue del director ejecutivo de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas (APP), Fermín Fontanés, quien enfatizó la responsabilidad compartida entre LUMA, Genera PR y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), señalando que, aunque estas entidades son subcontratadas para operar y mantener el sistema eléctrico, la responsabilidad final recae sobre la AEE.

“La responsabilidad del sistema eléctrico de Puerto Rico es de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso es así desde 1942, y esa ley no ha sido enmendada para quitarle esa responsabilidad”, afirmó Pontanés. Además, expresó preocupación por la supervisión fraccionada que existe entre LUMA, Genera y la AEE, lo que ha generado un “modelo adversario conflictivo”, afectando la eficiencia del sistema.

Asimismo, subrayó que las leyes que establecen las Alianzas Público-Privadas no están bien adaptadas para el modelo de operación actual. “Cuando se dan cuenta de que no se pueden vender [los activos], se cambia al modelo de operación y mantenimiento, pero no se le hicieron todos los ajustes necesarios”, explicó.

Conforme al director de la APP, esta situación ha generado conflictos entre las partes involucradas, complicando la ejecución efectiva de los contratos y el cumplimiento de los objetivos energéticos.

Por su parte, el expresidente de la Universidad de Puerto Rico, Fernando Agraí, criticó la falta de voluntad política para manejar los problemas energéticos en la isla.

“La situación energética de Puerto Rico es muy compleja. Plantea asuntos fiscales, tecnológicos, comerciales, de gobernanza, acumulación de problemas pasados, y hay falta de inteligencia e imaginación mirando al futuro”, señaló Agraí.

El expresidente, además, advirtió que muchas entidades gubernamentales articulan su apoyo sobre la energía renovable, estipulado en los mandatos de la Ley 17 de 2019, pero en la práctica no cumplen con los mandatos.

“Quien le ofrezca análisis superficial y soluciones sencillas, le engaña y engaña al país”, concluyó.

Entre los presentes también se destacaron otras figuras clave del sector energético y gubernamental. Edison Avilés, presidente del Negociado de Energía y de la Junta Reglamentadora de Servicios Públicos, abordó temas relacionados con la regulación energética. Robert Mujica Jr., director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal, quien ha estado al frente de los esfuerzos de reorganización fiscal del país, ofreció su perspectiva sobre los retos económicos.

José Colón, director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, estuvo presente para discutir las complejidades de la transición del sistema eléctrico de la isla. También participó Manuel Laboy, director de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico (COR3), y Luis Laboy, director de Instalaciones para Latinoamérica de Medtronic, quien subrayó la importancia de una infraestructura energética fiable para el sector industrial.