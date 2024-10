Javier Jiménez quiere que César Vázquez y Jenniffer González se sometan a prueba de polígrafo

El alcalde de San Sebastián y candidato a la gobernación por el Proyecto Dignidad (PD), César Vázquez, Javier Jiménez, afirmó que el candidato al senado por el distrito de Bayamón de su colectividad, César Vázquez y la presidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP) deben someterse a una prueba de polígrafo para resolver la controversia sobre el enfrentamiento entre ambos previo a un debate televisivo celebrado esta semana.

Jiménez expresó en WKAQ 580 que ambos políticos deberían someterse a una prueba de polígrafo para determinar quién dice la verdad sobre el encuentro del cual Jenniffer González denunció que Vázquez la cuestionó sobre su embarazo de gemelos.

PUBLICIDAD

“Una de las cosas que establece él es que eso no es cierto, así que hay dos versiones sobre esta misma situación. César hizo una propuesta para que se sometieran a una prueba de polígrafo y creo que es lógico, porque alguien tiene que estar mintiendo o César o Jenniffer si él hizo esa propuesta, pues qué mejor para el pueblo de Puerto Rico dilucidar un asunto tan importante como ese”, expresó Jiménez, que apoya la propuesta de Vázquez para que ambos se sometan a la prueba.

Jiménez aclaró que la prueba de polígrafo sería solo para ver quién dice la verdad sobre el confrontamiento que tuvieron el miércoles pasado, no para conocer sobre la vida privada de la candidata a la gobernación del PNP.

César Vázquez se defendió de las expresiones de González durante una entrevista con el programa Jugando Pelota Dura (TeleOnce). En la entrevista, el galeno aseguró que la candidata del PNP está “mintiendo”.

“Si eso hubiera ocurrido, yo también estuviera indignado. Pero eso no fue lo que pasó”, aseguró Vázquez en el programa de televisión Jugando Pelota Dura (TeleOnce).

“Yo fui a tomar agua, Jenniffer [González] estaba al lado de la mesa, y la saludé. Cuando la saludo, le hablo sobre lo que está pasando en el debate. Básicamente lo que le dije fue ‘todos los entrevistadores estaban tratando de obligar a los candidatos a que dijeran como iban a forzar al Congreso a hacer unas cosas’. Yo le dije ‘usted bien sabe que eso no es posible, nosotros no tenemos poder político, no podemos forzar al Congreso hacer nada’. Cuando me voy a ir, entonces trae el tema [del embarazo]. Fue ella la que trajo el tema. Ella dijo que se sentía ofendida porque yo había dicho unas palabras. Hace una acusación frente a un grupo de personas y yo traté de explicarle que eso no fue lo que yo dije. Inclusive le dije, mis palabras están grabadas porque eso fue en un programa”, dijo.

PUBLICIDAD

Continuó: “Yo le dije ‘sabe usted que yo me disculpé’, y ella me dijo ‘yo acepté sus disculpas y pensé que todo había terminado ahí, pero usted siguió hablando sobre el asunto’. Yo trato de explicarle porque pensaba de esa manera en ese momento, pues ella sencillamente se violentó. La gente que estaba allí es testigo”.

Mientras que ayer en la mañana, Jenniffer González, había indicado que ambos tuvieron un enfrentamiento, donde Vázquez la volvió a cuestionar sobre su embarazo. Expresiones que ya había realizado anteriormente, en octubre del 2023.

“Durante el debate a la comisaría residente, el pasado candidato del Proyecto Dignidad fue a saludarme, cosa que devolví el saludo. Sin embargo, vino también a cuestionarme que yo no había dado luz a mis hijos y que yo tenía un viento subrogado y que yo en el sonograma aparecía con dos úteros”, sostuvo la novoprogresista en entrevista con WKAQ 580 AM.

“Me han cuestionado a lo largo de mi carrera muchas cosas. Me cuestionan mi gordura, me cuestionan mi juventud, me cuestionan que soy mujer, que aspire, que haga el trabajo en Washington y durante el proceso de mi embarazo muchos cuestionaron muchas cosas. Este caballero fue el primero que hizo señalamientos imputando... que anoche [miércoles] me dijo que no dijo lo que dijo... yo creo que ya hay que ponerle un punto final a esto. Es una falta de respeto el cuestionar cosas... primero, él no es mi médico, él no evaluaba mi caso y cuestionar mi barriga, mi embarazo, mi cesárea y que di a luz a mis hijos, a mí me indigna, me asquea que hayan personas tan bajas y tan charlatanas”, añadió González.

A finales del año 2023, el Dr. César Vázquez, cuestionó si la comisionada residente estaba embarazada de gemelos, comentarios que generaron la molestia de la también candidata del PNP. Posteriormente, Vázquez se vio obligado a pedir disculpas.