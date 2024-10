Emiten advertencias y avisos de calor para este viernes en Puerto Rico

[Oct 11th] ❗⛵🌊🏖️



Marine and Coastal Hazards. | Pelígros Costeros y Marítimos.



Buoy observations are available in https://t.co/73722bAzlv. | Observaciones de boyas están disponibles en https://t.co/73722bAzlv. #PRwx #USVIwx @caricoos pic.twitter.com/mrmKApWIW9