CEE lucha por procesar más de 200 mil solicitudes de voto adelantado

La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) recibió sobre 200,000 solicitudes de voto adelantado de las cuales más de150,000 pertenecen al voto por correo. Para esta modalidad voluntarios y empleados de los diferentes partidos han trabajado tres turnos de ocho horas debido a la falta de funcionarios y el retraso en la contratación de empleados temporales necesarios para el procesamiento del voto adelantado en la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVAA).

La comisionada electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Karla Angleró expresó preocupación por el ritmo en que se están gestionando los sobres de voto adelantado, ya que, de las 153,000 solicitudes recibidas, solo se han preparado y enviado cerca de 9,000 sobres en un día. “Nos preocupa porque, aunque se han establecido turnos de trabajo de tres horas con voluntarios de los cinco partidos, algunos no han contribuido con suficientes voluntarios para agilizar el proceso”, señaló Angleró. Además, recordó que el último día en que el servicio postal aceptará sobres de voto adelantado será el 18 de octubre, lo que limita el tiempo disponible para completar el envío.

PUBLICIDAD

Además, Angleró expresó su frustración con la falta de personal y la actitud de algunos partidos frente al trabajo de la JAVAA.

“Hoy he visto cómo se critica que los sobres de voto adelantado no se envían, cuando justamente los mismos que están haciendo esas denuncias fueron los que se opusieron a implementar tres turnos de trabajo. Nunca han aportado el personal necesario, y ahora salen a los medios a señalar problemas que ellos mismos contribuyeron a crear, al no traer suficientes voluntarios ni transitorios durante esos turnos”, expresó.

Por su parte, Lillian Aponte comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), respondió a las declaraciones de la comisionada del PPD sobre la falta de personal en la JAVAA, indicando que: “Hay una información errónea de que no se tienen los empleados. Nosotros tenemos todos los empleados que nos han asignado; los que no han sido nombrados están en Recursos Humanos, esperando el papeleo y el trámite oficial. El problema es que, aunque llenamos los puestos que nos dieron, dependemos del voluntariado para cubrir todas las mesas que quieren abrir el Partido Nuevo Progresista (PNP) y el PPD. Esto nos pone en desventaja, ya que ellos tienen recursos adicionales como los destaques, mientras que nosotros solo contamos con nuestros voluntarios.”

La comisionada electoral del MVC destacó que, aunque se ha avanzado en la preparación de los sobres para el envío del voto adelantado, el proceso sigue siendo lento debido a la falta de recursos y sistemas tecnológicos obsoletos.

“Sabíamos que nos encontraríamos en esta situación; la CEE no tiene la infraestructura para manejar la cantidad de voto adelantado que está recibiendo, y menos cuando se trata de mantener la transparencia y seguridad del proceso,” señaló Aponte. Según la comisionada, aunque se han preparado muchos sobres para el envío, aún queda trabajo por hacer para completar la tarea dentro de los plazos establecidos.

PUBLICIDAD

En cuanto al envío de sobres para el voto adelantado, Roberto Iván Aponte Berríos, comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) señaló que esperan completar el proceso este fin de semana y no cree que sea necesario mantener un tercer turno de trabajo. Sin embargo, para obtener datos precisos sobre la cantidad de sobres enviados, recomendó consultar con la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla.

Sobre el plazo para finalizar el envío total del voto adelantado, Aponte mencionó que, aunque la fecha límite es el 5 de noviembre, están trabajando para cumplirlo lo antes posible, aunque aclaró que no se trata de una situación urgente.

Entretanto, el comisionado electoral de Proyecto Dignidad, Juan Manuel Frontera, se refirió a los atrasos en el proceso del voto adelantado por correo, señalando que la raíz del problema se encuentra en las decisiones tomadas para expandir esta modalidad. Frontera criticó la manera en que el Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD) gestionaron las solicitudes agrupadas, lo que, según él, ha contribuido al retraso actual.

“El atraso en el voto adelantado por correo tiene su génesis en las decisiones que se tomaron de ampliar dicho voto a 60 años de edad y permitir que se presentaran solicitudes de voto adelantado agrupadas”, afirmó Frontera. Señaló que las acciones de los partidos principales han sido responsables del problema: “Vimos la manera irresponsable en que se manejó ese voto por los partidos PNP y PPD, donde se presentaban 600 y 700 solicitudes agrupadas.”

Frontera destacó que esta acumulación masiva de solicitudes ha creado dificultades significativas para el procesamiento y envío de más de 140 mil sobres de voto adelantado.

Voto a domicilio

El comisionado electoral del PIP, indicó que la recolección del voto a domicilio se iniciará aproximadamente diez días antes de las elecciones, con el objetivo de tener el material disponible en los municipios para el 20 de octubre.

“Estamos tratando de que todo el material esté como cerca del 20 de octubre en los municipios”, mencionó Aponte Berríos. Explicó que la planificación de las rutas y días de recolección dependerá de la cantidad de solicitudes en cada precinto. “Por darte un ejemplo, Cataño tiene 34 solicitudes, mientras que otros municipios pueden tener 1,500,” detalló.

Mientras que, Aníbal Vega Borges, comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), confirmó que la recolección de votos a domicilio se llevará a cabo entre el 23 y el 26 de octubre.

“Estamos hablando de aproximadamente 68,000 solicitudes de voto a domicilio en los diferentes precintos,” señaló Angleró, quien destacó la importancia de cumplir con este cronograma para asegurar la participación de todos los votantes registrados.