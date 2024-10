Vientos del huracán Milton derriban grúa en torre residencial más alta del oeste de Florida

Los vientos del huracán Milton derribaron una grúa en un sitio de construcción de St. Petersburg, Florida, causando daños pero sin lastimar a nadie.

La grúa se vino abajo en un sitio de construcción de un edificio de condominios y oficinas de 46 pisos, que será la torre residencial más alta en la costa del Golfo de Florida. El aparato se estrelló contra un edificio cercano donde se encuentra el diario Tampa Bay Times.

PUBLICIDAD

Pero el metal retorcido abrió un agujero donde parte de la grúa se detuvo en el ladrillo y el concreto en una esquina del edificio. Había cables colgando y trozos de artículos de oficina esparcidos por todas partes. Otra parte de la grúa bloqueó la calle de abajo. Cerca de allí, los vientos de Milton arrancaron paneles del techo del Tropicana Field donde juegan los Rays de Tampa Bay, equipo de Grandes Ligas.

Al momento del derrumbe no había nadie trabajando en la redacción del periódico. Las autoridades de la ciudad bloquearon varias cuadras hasta que puedan evaluar completamente los daños y comenzar a trabajar para retirar la grúa derribada y retorcida.

El desarrollador Red Apple Group indicó al periódico que al menos una cabina de grúa en la sección superior del mástil cayó y que estaban trabajando con el gobierno de la ciudad para evaluar la situación. La compañía no respondió a un correo electrónico de The Associated Press el jueves.