Juan Dalmau asegura puede cumplir sus propuestas

Retomar un modelo público para el sistema eléctrico, bajar el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), establecer un sistema universal de pensiones que agrupe empleados públicos y privados, un impuesto de lujo a terrenos agrícolas que no estén produciendo alimentos, regulaciones a los alquileres a corto plazo y al sistema de rentas a largo plazo, un alza al 20% en el impuesto a las ganancias de capital por venta de propiedades.

Estas son algunas de las propuestas en el plan de gobierno del candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau. Pero, ¿cómo las materializaría en un escenario con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y con una Legislatura diversa? A esa y otras preguntas se enfrentó el aspirante político, que corre en alianza con Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), en entrevista Punto por Punto con Metro Puerto Rico.

La JSF sería la primera barrera que enfrentaría Dalmau para mover gran parte de las propuestas contenidas en el programa de gobierno “Patria Nueva” que presenta al electorado. Una vez más, el aspirante a la gobernación planteó un discurso combativo al ente que describe como “colonial”, pero en esta ocasión dijo que la presión tiene que ser política en las esferas de Washington D.C. y en la opinión pública local, así como en medios de comunicación estadounidenses.

“Esto va a ser parte de un proceso. Lo que no se logre, se va al próximo paso. No podemos rendirnos a la posibilidad de que aquí no se pueda hacer nada porque nos pueden decir que no hay que hacerlo. Hay que crear conciencia de las condiciones adversas que enfrenta el pueblo de Puerto Rico y su precariedad. Y eso va a requerir ocupar espacios en los tribunales, ocupar espacio en el Congreso de los Estados Unidos, ocupar espacios en foros mediáticos de los Estados Unidos, impulsar que la diáspora también movilice opinión dentro de los estados donde se encuentran en los Estados Unidos. Y eso lo hemos logrado antes. Recuerdo, por ejemplo, cuando ocurrió lo de Vieques y la muerte de David. Se decía ‘la Marina no se va a ir nunca de aquí, la Marina va a seguir bombardeando’. Sin embargo, se fueron sumando voluntades, un gobernador estadista, el presidente del PIP en desobediencia civil, la gobernadora Sila Calderón. Se sumaron esfuerzos de religiosos ambientalistas, de distintos sectores de la diáspora y eso provocó que se tomaran unas determinaciones con respecto a ese asunto”, dijo Dalmau.

¿Usted compara sacar la Junta con lo que fue sacar la Marina de Vieques?

—Son distintas circunstancias. Lo único que puede ser comparable es que cuando nosotros, los puertorriqueños y puertorriqueñas, mostramos tener voluntad de hacer causa común y protegernos, nosotros mismos somos capaces de lograr lo inimaginable para otros.

Sobre el área de energía, Dalmau insistió en que es viable una transición ordenada a un modelo de gobernanza público. Ante la realidad de que ello requeriría acción legislativa, dijo sentirse confiado en contar con una Legislatura en mayoría entre legisladores del PIP y de MVC. Pero ante un escenario distinto, también dijo que confía en su capacidad de diálogo. De hecho, planteó que tendrá reuniones constantes con legisladores de todos los partidos. Agregó que le plantearía a la JSF que el movimiento no tendría impacto presupuestario, por lo que el ente creado bajo la Ley PROMESA no tendría razón para frenarlo.

Una de las propuestas en el programa Patria Nueva plantea cambiar el orden de prioridad en el pago de las deudas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), algo que aún está ante la jueza Laura Taylor Swain como parte del proceso de reestructuración bajo la ley federal PROMESA. Dalmau calificó como “devastador” el escenario hipotético de que finalmente la quiebra de la AEE pueda ser desestimada. Aun así, insiste en que podría tener la capacidad de cambiar el orden de prioridad de pagos con acciones que incluyen hasta enmiendas constitucionales. “Si se impulsa legislación, si se impulsan enmiendas constitucionales y se impulsan lo que pueden ser iniciativas de nosotros como pueblo, podemos tener mecanismos que establezcan precisamente el que eso pueda ocurrir”, dijo.

Otra de las propuestas en su programa de gobierno plantea un impuesto de lujo a terrenos agrícolas cuyos propietarios no los estén trabajando para esos fines. Dalmau no pudo precisar de cuánto sería ese impuesto de lujo, al tiempo que defendió la medida como un mecanismo para incentivar la producción agrícola en Puerto Rico, lo que propendería a la seguridad alimentaria.

El candidato a la gobernación también defendió la propuesta de establecer un impuesto de ganancia de capital de 20% sobre ventas de propiedad inmueble. Dalmau planteó que se trata de ventas de segundas o terceras propiedades y que ya en el pasado —antes de la gobernación de Sila Calderón— ese era el impuesto, por lo que no encuentra el porcentaje como una medida confiscatoria.

En cuanto a una reducción al IVU, el exsenador reconoció que una parte de ese tributo está obligado al pago de deuda de Puerto Rico, pero sostuvo que hay una parte que podría reducirse para mitigar la regresividad del impuesto. Tampoco precisó cuánto podría ser ese recorte. Dijo que dependerá de estudios actuariales.

Aunque Dalmau ha hablado de su propuesta de un plan de salud universal, no había abordado la inclusión de un sistema universal de retiro en el programa Patria Nueva. Esta propuesta combinaría pensiones del sector público y privado.

Si el sistema de pensiones público quebró, ¿cómo plantear entonces uno agrandado con el sector privado?

—Lo que habría que hacer es precisamente dar el paso con el sector privado, con el sector público, hacer una alianza para establecer de qué maneras de pago pueden protegerse las pensiones en ambos sectores […] Sería estableciendo alianzas con el sector privado y que no se vea impactado en términos económicos adversamente, sino que representa una inversión junto al gobierno de Puerto Rico.

En el tema de las ayudas federales directas a las familias, Dalmau respondió a señalamientos en debates políticos y dijo que no quitarán esas ayudas. Sin embargo, sí, planteó la necesidad de fomentar el trabajo para ir rompiendo con la dependencia. También, habló sobre cómo son sus propuestas para reglamentar los alquileres a corto y a largo plazo. La entrevista completa la puede encontrar en el canal de YouTube de Metro Puerto Rico.

Tribunal de la Verdad y Justicia

Una vez más, Dalmau respondió preguntas sobre su propuesta para un Tribunal de Verdad y Justicia para identificar a los responsables de la deuda que llevó a la quiebra al gobierno de Puerto Rico. El candidato independentista negó que sea un concepto similar al Blue Ribbon Committee de la administración Calderón. Incluso descartó que vaya a utilizarse para casos de corrupción.

“En el caso de lo que yo hice referencia del Tribunal de Verdad y Justicia, es la idea de que, sobre el tema de la deuda, a nosotros nos endeudaron en más de $73 mil millones y aquí hubo personas que tomaron determinaciones a base de unos criterios que el país merece saber la verdad. Si en ese proceso se identificara que hubo personas que violaron la ley y no han prescrito esos casos, la responsabilidad es de referirlos a la agencia correspondiente. Pero no es una cacería de brujas, no es un comité, es la idea de que el país sepa la verdad”, dijo.

La entrevista con Residente

En temas de campaña, el candidato independentista a la gobernación confirmó que el compromiso que justificó su ausencia en los actos conmemorativos del Grito de Lares este año fue una entrevista con el cantante puertorriqueño René Pérez, mejor conocido como Residente.

“Yo tuve una entrevista con Residente. Él me llamó, que coincidía con que se salía de compromisos que tenía en varios conciertos, y me dijo que podríamos reunirnos, vernos, dialogar ese domingo. Así que, yo regresaría el lunes a Puerto Rico y yo no estuve en el Grito de Lares. Ahora bien, yo creo que se creó aquí un poco una tormenta en un vaso de agua, por varias razones. Primero, el Partido Independentista estaba allí, representado por la licenciada Adriana Gutiérrez, secretaria de Asuntos de la Mujer del Partido Independentista, quien dio un gran mensaje. En segundo lugar, estaba el resto del liderato del partido María de Lourdes Santiago y Denis Márquez. El hecho de que yo no pude estar porque coincidió con una actividad que tenía que ver con unos apoyos valiosos para para una campaña política y para unos sectores con quienes nos estamos comunicando, entre otros. Bueno, pues se pudo delegar. En otros años, he podido estar, así que no veo ninguna incomodidad que haya podido producir eso dentro de lo que es el independentismo en Puerto Rico”, sostuvo.

Al mismo tiempo, se distanció del tono de los entrevistadores, quienes caracterizaron a otros candidatos y candidatas como cabronx@s. Dijo que él se ciñe a su mensaje y responde por sus expresiones.

Sobre el estribillo “Muerte al PNP”, popularizado por el cantante Bad Bunny, Dalmau opinó que no puede tomarse de forma literal.