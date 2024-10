La comisionada residente en Washington y candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP); Jenniffer González Colón, habló este jueves, sobre el saludo y las palabras que le dio César Vázquez; expresidente del Proyecto Dignidad, quien ha cuestionado en repetidas ocasiones el embarazo de esta.

“Durante el debate a la comisaría residente, el pasado candidato del Proyecto Dignidad fue a saludarme, cosa que devolví el saludo. Sin embargo, vino también a cuestionarme que yo no había dado luz a mis hijos y que yo tenía un viento subrogado y que yo en el sonograma aparecía con dos úteros”, sostuvo la novoprogresista en entrevista con WKAQ 580 am.

“Me han cuestionado a lo largo de mi carrera muchas cosas. Me cuestionan mi gordura, me cuestionan mi juventud, me cuestionan que soy mujer, que aspire, que haga el trabajo en Washington y durante el proceso de mi embarazo muchos cuestionaron muchas cosas. Este caballero fue el primero que hizo señalamientos imputando... que anoche [miércoles] me dijo que no dijo lo que dijo... yo creo que ya hay que ponerle un punto final a esto. Es una falta de respeto el cuestionar cosas... primero, él no es mi médico, él no evaluaba mi caso y cuestionar mi barriga, mi embarazo, mi cesárea y que di a luz a mis hijos, a mi me indigna, me asquea que hayan personas tan bajas y tan charlatanas”, añadió González.

Jenniffer González Colón sobre César Vázquez: “Me indigna, me asquea que hayan personas tan bajas”. Mira el momento desde el minuto 12: